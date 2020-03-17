加州好市多「搶貨人龍」繞大半圈！　尿布洗手液紙巾全掃光

▲網友開車經過好市多，發現店外湧現排隊人潮。（圖／網友提供）

記者詹雅婷／綜合報導

面對來勢洶洶的新冠肺炎（COVID-19）疫情，各國都出現搶購物資人潮。美國加州城市諾瓦托（Novato）也不例外，可見當地好市多周末湧現排隊人龍，許多人推著空的推車等待進入店內購物。

根據法新社的直擊畫面，在所有的生活用品中，廁紙似乎已經成為最搶手的熱門商品，幾乎每個人的推車裡面都有廁紙這項商品。

VIDEO: Dozens of people wait in line outside Costco in California to stock up on supplies as fears over the #coronavirus mounts pic.twitter.com/vqUbeYkwKy — AFP news agency (@AFP) March 16, 2020

另外，現場一名網友發現，好市多特地在某一出入口處放置臨時白板，標註店內物資庫存現況，可見只有雞蛋、牛奶還能買到，尿布、水、米、紙巾、洗手液、漂白劑等品項早已沒有庫存。

▲該間門市許多商品已無庫存。（圖／網友提供，下同）

隨著恐慌性搶購物資的現象發生，美國部分超市賣場都已出現架上空蕩蕩的狀況。對此，美國總統川普及多名政府官員15日表示，除了部分地區居民搶購物資的量是平時的3至5倍之外，現階段並沒有商品短缺的問題，也不用囤積糧食，「不必買那麼多東西，放寬心。」

經紐時求證，業者紛紛證實食品供應鏈運作狀況良好，會加緊腳步來準備應對因疫情所引發的囤貨搶購潮。