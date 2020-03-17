衛武營《與神同行》多檔節目取消　《孽子》延期4月採梅花座

▲白先勇經典《孽子》同名舞台劇，受到疫情影響延期演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

由於新冠肺炎疫情擴大影響，各國防疫、入境相關法規限制愈加嚴格，影響國際表演團隊巡演行程，衛武營經與演出團隊討論後，決議2020TIFA—當代音樂平台、韓國原創音樂劇《與神同行》等主辦節目取消。此外受到矚目的白先勇《孽子》經典重現，原訂於3月21日至22日演出，將延期至4月25、26日原場地演出，採間隔梅花座。

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▲衛武營原先邀請韓國原創音樂劇《與神同行》等主辦節目取消。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營表示，後續若疫情趨緩，相關節目確認重新安排演出後，將另行公告。而已取消之演出節目，即日起至6月30日(二)止，售出票券可依購票金額辦理退費，更多退票資訊與相關說明，可至衛武營官網或致電(07)262-6666查詢。衛武營無限卡/生活卡/青年卡會員效期，也將視疫情狀況調整，詳細說明後續將再行公布與通知會員。

衛武營提到，目前場館每小時消毒清潔，場館工作人員執勤前需量測額溫，執勤時全程配戴口罩。而各廳院節目演出前，均完成中央6項風險指標評估，觀眾進場需量測額溫，使用酒精消毒雙手，並提供聯絡資訊；演出時需全程配戴口罩，依工作人員引導採間隔座，請民眾安心參與各項演出與活動。

衛武營防範疫情擴散，共同打造舒適安心的場館空間，相關防疫措施，也將依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫，也請觀眾觀賞節目前提早出門，看表演時請全程配戴口罩。