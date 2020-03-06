國家音樂廳中鏢！高市衛生局提醒衛武營藝文中心：做不好就罰

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

中央疫情指揮中心宣布確認有一名來到台灣表演的澳洲籍音樂家，離開台灣就確診新冠肺炎，高雄市也有「衛武營國家表演藝術中心」，高雄市衛生局強調衛武營國家表演藝術中心應該做好相關防疫措施，如果有一人發生確診情況，就得要提供必要「疫調名冊」， 若不配合將會開罰。

▲衛武營國家藝術表演中心 。（圖／記者吳奕靖攝）

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面對國家音樂廳發生澳洲音樂家在台表演期間出現症狀，回國之後確診「新冠肺炎」，同樣也有衛武營國家表演藝術中心的高雄市，是否會因為確診個案，更加要求「防疫作為」，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調，衛武營國家表演藝術中心主管機關為「文化部」，所以高雄市政府衛生局無權管轄「防疫作為」，只能予以「口頭提醒」，但是只要發生確診個案，高雄市衛生局就得要進行後續處理。

潘炤穎說：「有關於室內感染風險的管控，基本上高雄市政府在一個月前著手這樣的風險規劃，也針對市內舉辦一些大型集會活動的限制作出了明確規範，然後在上個禮拜的一級開設底下流行疫情指揮中心，市長也確認了不管室內室外大型集會活動都必須要有一些必要限制，這些限制都包含了人員部分，健康要進行管控，包含要量體溫、洗手，適當的動距要保持一到兩公尺，室內要保持兩公尺以上，中央空調部分要關閉以及對外窗的流通，流動空氣部分要嚴格執行」。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

不過潘炤穎也強調，衛武營國家表演藝術中心預定的表演活動是否暫停，並非是高雄市政府所能管轄的，但是只要在表演活動當中發生一起確診個案，高雄市衛生局將會要求疫調名冊。潘炤穎說：「國家音樂廳有感染者，如果這樣的感染一但出現在高雄市和大型集會活動，市政府這邊一定會採去一個措施，就是會要求主辦機關這邊，主辦單位這邊，提供必要的疫調名冊以及在舉辦當時是不是有做一些良好的防護作為」。以利後續的疫情調查追蹤接觸者的釐清跟掉調查。

潘炤穎對於疫情名冊這部分相當堅持，之前5566要在高雄市巨蛋舉辦演唱會時，傳出沒有「延期備案」，潘炤穎就重申一定得做好疫情名冊，現在也再次要求如果有人確診，主辦單位若是拿不出疫情名冊，會依照傳染病防治法第43條，拒絕規避妨礙的相關規定，處以6到30萬新台幣的罰鍰，並且也會「積極」的請主辦單位繼續提供接觸者的一些相關事證，包含了座次表，還有活動進行當中包含參與人員的序位，確診個案或是高度疑似個案在移動過程當中在路徑上面、活動參與時間點等細節。