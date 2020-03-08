觀眾實名制！衛武營防疫採「間隔座」維持1公尺　票房達5成即停售

▲衛武營即日起觀眾席將採間隔座法。（圖／記者黃士原攝）

記者林育綾／綜合報導

為防疫新冠肺炎(COVID-19)，衛武營國家藝術文化中心依據中央疫情指揮中心公布之公眾集會因應指引，以及文化部因應原則，所有節目均須符合「6大風險評估指標」，若未符合的節目即取消或延期。包括售票將採「間隔座法」維持間距1公尺，且票房一達5成即停售，即日起入廳觀眾也要在票根留存姓名、電話、地址等基本資料。

目前衛武營先行調整3月至4月主辦節目，為讓觀眾在觀賞期間能保持約1公尺適當距離，座位安排將採「間隔座法」或其他保持適當距離之安排。而凡售票票房超過5成之節目，或演出團隊於預訂來台前近14日有中港澳、韓國、義大利、伊朗旅遊史之節目，均取消演出，並協助觀眾辦理退票；而售票未達5成之節目，票房一達5成即停售，以利安排適當距離之座位。

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另外即日起所有進入廳院的觀眾，均需在票根留存姓名、電話、地址等基本資料，若有未填資料觀眾，工作人員將於中場休息時間請觀眾補登記資料。

而觀眾若有以下任一情況，將協助辦理退票相關事宜：1. 額溫超過攝氏37.5度、2. 未配戴口罩、3. 依疾病管制署定義，近14日有中港澳、韓國、義大利、德國、法國、西班牙、伊朗旅遊史、4. 曾接觸有上述國家旅遊史者，且有發燒或呼吸道症狀、5.連續咳嗽。

此外衛武營在3樓服務中心與各廳院入口處，將提供酒精消毒液供民眾使用。公共空間針對手部容易接觸的範圍，如電梯按鍵、飲水機面板、場館各處把手等，每小時使用消毒液消毒一次。所有執勤人員均全程配戴口罩，空調採通風換氣模式，以確保場內空間之舒適通風。廳院若有演出節目，觀眾入場前均需在驗票處量測額溫，並應全程配戴口罩。進場和散場皆妥善規劃動線及控管人流，並加強廳院在演出前、中、後的清潔與消毒工作。

衛武營與大眾共同防範疫情擴散，打造舒適安心的場館空間，相關防疫措施也將依主管機關最新指示做滾動式調整，同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。

衛武營國家藝術文化中心節目異動一覽表（衛武營提供）：