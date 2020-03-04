防疫入境法規更嚴！衛武營國際演出異動　音樂大師取消亞洲所有行程

▲防疫入境法規更嚴！衛武營國際演出異動。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

因新冠肺炎疫情擴大影響，各國防疫、入境相關法規限制愈加嚴格，衛武營國家藝術文化中心原訂3月18日(三)19:30《假聲男高音賈洛斯基×阿塔瑟斯古樂合奏團》、5月24日(日)14:30《蘇格蘭室內樂團》取消，當代音樂大師彼得．于特福許也因疫情關係，確定取消亞洲所有計畫。

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▲原訂3月18日(三)19:30《假聲男高音賈洛斯基×阿塔瑟斯古樂合奏團》演出取消。（圖／衛武營提供）



衛武營表示，音樂廳原訂3月18日(三)19:30《假聲男高音賈洛斯基×阿塔瑟斯古樂合奏團》、5月24日(日)14:30《蘇格蘭室內樂團》，因新冠肺炎疫情擴大影響，各國防疫、入境相關法規限制愈加嚴格，影響巡演行程甚鉅，演出團隊確定取消亞洲所有演出行程。

▲5月24日(日)14:30《蘇格蘭室內樂團》取消演出。（圖／衛武營提供）

另外「2020衛武營TIFA-當代音樂平台」原訂邀請當代音樂大師彼得．于特福許，也因疫情關係確定取消亞洲所有計畫。4月7日至12日彼得．于特福許作曲大師班、4月12日(日)14:30《彼得．于特福許大師班成果音樂會》演出取消；4月11日(六) 彼得．于特福許X簡文彬當代音樂對談暨紀錄片《75歲的于特福許》放映，主題更改為《從音樂家到世代的形成—彼得‧于特福許紀錄片放映暨座談會》，由長年協助大師排練作品的旅德指揮家廖曉玲、台灣新生代指揮家楊書涵與衛武營藝術總監簡文彬對談。其餘各場演出節目仍維持正常舉行。

▲當代音樂大師彼得．于特福許取消亞洲所有行程。（圖／衛武營提供）

衛武營表示，為確保節目品質與民眾觀賞權益，上述已取消之演出節目，即日起至4月13日(一)止，售出票券可依購票金額辦理退費。已購買當代音樂平台ALL PASS觀眾，如欲退票，可洽衛武營國家藝術文化中心。相關說明可至衛武營官網(www.npac-weiwuying.org)或致電07-262-6666查詢。無限卡會員效期，也將視疫情狀況延長，詳細說明後續將再行公布與通知會員。

除此之外，衛武營表示已加強場館消毒清潔，場館工作人員於值勤前需量測額溫，值勤時全程配戴口罩。各廳院節目演出前，觀眾進場均需測量額溫，使用酒精消毒雙手，並建議配戴口罩，請民眾安心參與各項演出與活動。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。