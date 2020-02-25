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歷經50年、228演出別具意義！台英跨國打造《戰爭安魂曲》衛武營獨家首演

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▲▼ 衛武營國家藝術文化中心與英國國家歌劇院，跨國打造旗艦鉅作《戰爭安魂曲》。導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER）、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營國家藝術文化中心與英國國家歌劇院，跨國打造旗艦鉅作《戰爭安魂曲》。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心與英國國家歌劇院，跨國打造旗艦鉅作《戰爭安魂曲》，是英國作曲家布瑞頓（Benjamin BRITTEN）為毀於第二次世界大戰空襲的考文垂大教堂重新落成而寫，歷經50多年仍不斷重製，被譽為20世紀最偉大的合唱作品之一！此次跨國共製是亞洲獨家首演，2月28日(五)、3月1日(日)在衛武營歌劇院登場。

《戰爭安魂曲》在1962年世界首演，由俄國女高音、英國男高音與德國男中音共同演出，代表於二次世界大戰曾為敵人的國家相互握手言和，使烽火中的戰魂回歸平靜；2004年曾由時任NSO國家交響樂團音樂總監簡文彬，率領樂團在台北國家音樂廳演出，此劇歷經50餘年，至今仍不斷重製、意義也不斷翻新。

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▲▼ 衛武營國家藝術文化中心與英國國家歌劇院，跨國打造旗艦鉅作《戰爭安魂曲》。導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER）、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲《戰爭安魂曲》導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER）。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER）表示，「當時和簡文彬總監談到與衛武營的合作可能性時，距離第一次世界大戰將近百年，因此開啟雙方共製《戰爭安魂曲》的合作契機。原作者歐文（Wilfred OWEN）以拉丁文書寫的詩作，與追弔逝者的畫面結合時，帶給人強烈的共鳴。這齣作品表現國族、親族與袍澤間，因戰爭而更為深厚的的情誼與羈絆，期盼藉此作品，讓世人對戰爭有更深的省思。」

布瑞頓將一戰期間陣亡的詩人歐文（Wilfred OWEN）寫下的詩作穿插於安魂曲經文中，提出對於戰爭殘酷的理解與詮釋。劇中描述著戰後人道主義的不彰，各類爭端仍舊不斷，在世界的前途仍舊籠罩於陰霾之下，《戰爭安魂曲》成為史上以戰爭為題材的經典代表。全曲共有6段音樂，透過天主教的安魂曲為主調，搭配歐文的詩作，共築出撫慰人心的傑作。

衛武營致力於連結國際，打造國際與國內藝術交流的重要平台，期許從雙方合作，銜接國內技術、表演人才與國際接軌。此次亞洲首演，由衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬擔任指揮、導演丹尼爾．克萊默（Daniel KRAMER）率領藝術暨創意團隊──德國視覺暨攝影藝術家沃夫岡．提爾曼斯（Wolfgang TILLMANS）、英國時裝設計師納西爾．馬扎（Nasir MAZHAR）及燈光設計查爾斯．鮑弗爾（Charles BALFOUR）等藝術家操刀製作；另外由男高音約書亞．歐文．米爾斯（Joshua Owen MILLS）、女高音陳美玲與男中音吳翰衛（Martin NG）以及國立臺灣交響樂團、台北愛樂合唱團、世紀合唱團跨國鉅獻。

▲▼ 衛武營國家藝術文化中心與英國國家歌劇院，跨國打造旗艦鉅作《戰爭安魂曲》。衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬形容，「此劇除了表現藝術對於人道主義是普世價值的關懷，也感受人在宇宙中的渺小、對戰爭的困惑與無助，更傳達現今對於反戰的期盼。衛武營由過去的新兵訓練中心蛻變為世界級劇院，此次在228和平紀念日推出《戰爭安魂曲》，別具意義。」

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