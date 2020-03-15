唐鳳公開「口罩2.0」決策過程　曾考慮一次配50片

▲政府推口罩實名制政策。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

政委唐鳳以大數據解決「口罩之亂」，15日於臉書公開「口罩實名制2.0」的主要設計目地，一方面要讓許多因時間或距離等因素，難以至藥局購買口罩的民眾多一個選擇；另一方面，也希望舒緩藥局的排隊人潮，並解決部分區域口罩供不應求的現象，從而提升整體口罩的分配效率及使用比例。

首先，「口罩實名制 2.0」預購網站部分，唐鳳說，是從財政部報稅軟體改版而成，不過，此系統需要搭配讀卡機，對於手機使用者不夠友善，因此，為了讓絕大多數的國人都有相同機會使用「口罩實名制 2.0」，政院團隊便決定串接「全民健保行動快易通」手機服務，並大幅擴充前後端系統的流量，來因應實際的需求。

第二，關於「口罩實名制 2.0」的配銷內容，唐鳳表示，從比照藥局一週三片、兩週六片，再到一次配銷五十片，都曾經是討論的選項。不過，基於公共衛生的專業考量，為了要讓最多人都能獲得基本所需的口罩，因此最終出線的週期及數量，仍維持與藥局一致的一週三片。

▲「口罩實名制2.0」3月12日起試營運線上預購。（圖／指揮中心提供）



第三，關於預購口罩名額如何分配可以達到「公平性」、「透明度」，唐鳳解釋，以公開抽籤的方式來產生取貨名單。舉例來說，每一位預購者都會提供的身分證號碼尾數，就可以做為公平的分辨依據，中籤者即會經由簡訊收到指定超商的取貨序號。

至於「口罩實名制 2.0」的預購為何採「登記制」而非「排隊制」？唐鳳強調，一方面希望能夠分散人流，降低系統負載壓力；另一方面，也是要避免少數有能力寫搶票程式的朋友，排擠了其他人的權利。

▲唐鳳。（圖／翻攝自YouTube）

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