巴西監獄暴動「至少1350囚犯越獄」畫面曝！　傳警衛遭挾持

Rebelião na penitenciária de Mongaguá, litoral de SP. Até o momento, 8 agentes estão sendo feitos de refém. Presos fugiram pela orla da praia sentido Praia Grande. PM em atuação no local. pic.twitter.com/26JVlAg2IJ — Leonardo Martins (@___leomartins) March 16, 2020

記者詹雅婷／綜合報導

巴西東南部聖保羅州至少3座監獄16日發生逃獄狀況，根據外媒最新消息，至少有1350人逃獄，外傳挾持多名人質。據了解，監獄發生暴動的主因，與獄方為了防疫祭出的限制探訪等規定有關。

綜合太陽報、Telediario等外媒報導，巴西監獄為了控制疫情，把原定允許部分囚犯於17日復活節暫時返家與親人團聚的環節取消，降低假期結束後可能發生的監獄內部感染風險。但隨後就爆發監獄發生暴動、越獄、挾持人質的混亂狀況，外傳人質就是監獄警衛。

聖保羅武裝警察（The Militarized Police）現已證實，沿海蒙加瓜（Mongaguá）的監獄至少有400人逃脫，內陸的米蘭多波利斯（Mirandópolis）有926人，陶巴特（Taubaté）則有30人。目前當局已帶回至少41名囚犯，9名人質被釋放。

聖保羅州監獄管理部門表示，現已動員警力與干預小組介入處理，並採取一切適當措施。