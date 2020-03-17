WHO開設「抖音」官方帳號！　宣導新冠肺炎正確防疫資訊

▲TikTok,抖音。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，世界衛生組織（World Health Organization,WHO）為了擴大宣導正確的防疫措施，開設抖音（TikTok）官方帳號（@who），宣導如何正確洗手、戴口罩來防止意外感染新冠肺炎。

影片分享平台「抖音」（國際版名稱為「TikTok」）上個月開始與WHO合作，除了在社群上提供可靠的疫情訊息，也協助WHO偵測相關不實訊息。據英國《衛報》報導，截至3月12日，標示Coronavirus（新冠病毒）標籤的影片已經達到55億次的瀏覽數。

▲WHO開啟抖音官方帳號。（圖／翻攝自抖音@who）

在社群媒體時興的時代，經常無法分辨資訊的正確與否，因此WHO繼開設Facebook、Instagram、Twitter的官方平台之後，日前也已正式在抖音開設官方帳號(@who)，上傳短片宣導正確洗手、戴口罩等疫情相關資訊。

近來短影音App抖音（TikTok）風靡全球，據App分析公司Sensor Tower統計，抖音2月份在App Store及Google Play兩平台上的全球下載量將近1.13億次，較去年同期增長約96%，為當月份全球最多人下載的非遊戲App，表現優於WhatsApp及Facebook。