侯友宜禁止高中以下師生出國　靠的是這3個「於法有據」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

一位北部男高中生15日被確診為「境外移入」的新冠肺炎病例後，為防堵校園成疫情溫床，新北市長侯友宜16日率先宣布6月底前高中職以下師生禁止出國，之後有多個縣市也陸續跟進，但北市副市長黃珊珊卻認為該舉屬限制人民自由，應由中央發布命令。對此，新北市政府表示，依據《傳染病防治法第37條》在內等3條法源，侯友宜是有權祭出此規定。

新北教育局表示，新冠肺炎已全球大流行，考量疫區及飛機均為高風險感染地區（環境），及要確保本市學校教職員工生健康安全，依據《傳染病防治法第37條》、《教師請假規則》與《新北市公私立國民中小學學生請假及出缺勤管理規定》，有關師生於學期間出國應先辦理請假。

新北市政府在侯友宜公開做出宣布後也指出，當前疫情嚴峻，6月30日前除非有特殊原因，學校應不予同意，教育局也會請各校嚴格把關。

另外，教育局也呼籲，疫情流行期間，為顧及全市所有師生健康，請各級學校師生要共體時艱，並請學校加強宣導及充份與親師生溝通，如確有特殊原因，亦請學校審酌實際必要情形協助個案處理，想信透過本市各校大家攜手合作、杜絕疫情，以最高標準進行防疫工作，可以讓所有師生、家長安心學習。

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