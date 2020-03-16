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社會 社會焦點 保障人權

小鄭容和隨機殺人押看所守　晚上睡好...白天清粥鮪魚吃飽飽配精神藥物

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名王姓男子，13日晚間跟妻子爭吵後，犯下新店隨機殺人案，在超商門口持刀捅死一名無辜路人，14日晚間遭裁定收押，晚間關入台北看守所內。所方擔心他精神不穩，特別安排了同是「殺人犯」的舍友能閒聊，並安排他前往精神科開立相關藥物，經過2晚後情緒穩定，所方準備的蛋花清粥及鮪魚小菜皆完食吃飽，相當適應所內生活。

王姓凶嫌（23歲）自稱因為不想去娘家吃飯，13日晚間忘記吃精神藥物，與妻子在車內爭吵後失控，持預藏料理生魚片刀下車，隨機朝車子前方一位33歲林姓男騎士背部猛刺一刀致死，畫面曝光後引發社會眾怒。

▼兇嫌沒有固定收入，以經營直播維持生計。（圖／翻攝當事人社群）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

台北地院調查後，認為王嫌涉犯刑法第271條第1項之殺人罪，短時間內持利刃殺害陌生被害人，犯罪情節重大，且隨車攜帶具有殺傷力的利刃，可見對法律服從性甚低；另外他屬自由業，偶爾做直播送禮物，工作及財產上缺乏穩定，有逃亡之可能，因此裁定羈押、無禁見。

王嫌14日晚間10時許被送抵位在土城的「台北看守所」，看守所主任表示，他做新收照相、檢查時皆相當配合，似乎知道自己犯下了大錯，當時天色已晚不及用餐。因為擔心「新同學」王姓兇嫌年紀輕，剛入看守所情緒、精神狀況會不穩定，所方一早就替他規劃，晚間就進「3人舍房」，與犯下毒品、殺人重案的2名舍友同住，能夠相互閒聊以舒緩情緒。

15日所方也安排了醫師，了解王嫌的身心狀況，並開立了相關的精神藥物給他服用，避免在所內又有情緒不穩等現象；而16日早上所方準備了蛋花清粥與鮪魚等小菜，王嫌食慾正常皆有吃飽，所方將密切注意其情緒狀況。

▼新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

新店隨機殺人案兇嫌、小鄭容和。（圖／翻攝當事人社群）

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