4歲童遭爆踹扔馬路！「臟器出血」慘死　母抱回急救喚不回…繼父涉殺人罪聲押

記者陳韻如／彰化報導

彰化鹿港一名4歲男童因為哭鬧遭到繼父痛毆，並丟包到馬路上，而男童生母全程目睹毆打過程，事後雖有對男童進行急救，卻還是無法挽回兒子生命，才趕緊報警。檢方事後相驗，發現男童身上有多處不明顯擦挫傷，研判是臟器出血致死，而檢方訊後認定其繼父涉嫌重大，且有串證逃亡之虞，已向法院聲請羈押禁見。

▲彰化男打死繼子，檢方認定涉犯殺人罪，向法院聲請羈押禁見。（圖／翻攝臉書）

回顧案情，男童14晚間哭鬧不止，其陳姓繼父竟爆氣出手狂毆猛踹，最後甚至將傷重的男童丟包馬路，自己返回屋內倒頭大睡，而原先傳出生母返家後就發現兒子失去生命跡象，但檢察官稍早證實，男童生母有目睹兒子遭到痛毆，且將小孩抱進家中後，兩人還一度自行對小孩進行急救，但離譜的是，等到確定男童喪命後，兩人竟然伴屍了18小時才報案。

▲檢方初步相驗，發現男童是因臟器出血致死，但確切死因仍需待解剖結果才能確定。（圖／記者唐詠絮翻攝）

檢方事後對男童進行相驗，發現男童身上有多處不明顯的擦挫傷及瘀傷，初步研判是臟器出血致死，但確切死亡原因，仍需待解剖後才能釐清。此外，檢方訊後認定陳嫌涉犯殺人罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見。

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