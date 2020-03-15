「傷害致死＆殺人罪」最大差別曝！葉毓蘭爆氣：殺人冷靜又冷血、汙名化精障者

▲葉毓蘭在臉書上對新店殺人案發表看法，對整起案件表達不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

23歲的王姓直播主在新店隨機捅死人，落網後坦承自己有「精神障礙」。他的辯護律師也以此據理力爭，主張王男並非故意殺人，只是傷害致人於死，引起警大教授葉毓蘭的不滿。而這兩種狀況有什麼不同？最大的差別在刑期，若真以「傷害他人致死」定罪，最多只能判無期徒刑。

警大教授葉毓蘭在臉書上發表看法，王男23歲就開名車、娶妻子，可以算人生勝利組，卻因為與妻子爭吵，叼著菸上街砍人，還振振有詞地說出「從國中開始就有解離性人格分裂」，「早就打定主意，準備以精神障礙脫罪，逃避制裁。」

葉毓蘭說，果然不出預料，辯護律師不但以此力爭，「甚至還主張他並非故意殺人，只是傷害致人於死。」她提到，若真的是精神障礙患者，的確有可能逃脫一死，「但是《刑法》第19條明示：『行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。』」

▲王男捅死人時，看起來冷靜又冷血。（圖／翻攝兇嫌臉書、記者黃彥傑翻攝）

葉毓蘭說，從網路上的影片來看，王男行兇時冷靜又冷血，「哪裡像是精神喪失時的無組織與雜亂」，沒想到王男在羈押庭上，竟屢次以精神障礙做為防衛，「這個王姓殺手，正是汙名化精障者的人。」

至於辯護律師說的「傷害致人於死」以及「故意殺人」有何不同？依據我國《刑法》來看，第二十二章第271條明確記載，「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。前項之未遂犯罰之。」

▼王男在新店持生魚片刀捅死無辜騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

而傷害罪則是寫在第二十三章，其中第277條明確寫著，「傷害人之身體或健康者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

綜合上述兩項法條對比，若犯下殺人罪，最重可判處死刑，最輕的主刑也要判刑10年以上，但若以傷害他人致死定罪的話，最重為無期徒刑，最輕主刑為7年以上，差距相當大。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～