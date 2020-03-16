海巡沿岸多功能艇運抵金門　900匹馬力+靈活性嚴防大陸漁船越界

▲海巡隊多功能艇派駐金門，防止大陸漁船越界捕撈並填補防疫破口。（圖／記者葉小金翻攝）

記者葉小金／金門報導

海巡署艦隊分署在新一波的造艦計畫中，將建造50艘沿岸多功能艇佈署在台灣沿岸，第3艘擁有900匹馬力的「CP-1022艇」於13日完成驗收交船後，隔日隨即運抵金門，進駐烈嶼海巡分隊，在簡單的祈福後隨即展開操駕訓練，準備投入海上巡緝與防疫工作。

艦隊分署指出，考量到近期金門海域治安情勢嚴峻，大陸快艇多趁漁汛期間入禁制海域，在嚴重新冠肺炎防疫期間，大陸漁船越界作業不僅危害我國海洋資源，更可能成為防疫破口，因此艦隊分署彈性調整新造沿岸多功能艇配置單位，將第3艘完工的沿岸多功能艇撥交金門海巡隊，藉以提升巡邏密度，進一步防止疫情入侵。

▲海巡隊多功能艇執行沿岸巡邏。（圖／記者葉小金翻攝）

據了解，新造沿岸多功能艇，船長11.86米、船寬3.4米、排水量8噸、材質採用玻璃纖維並搭配高達900匹馬力的柴油引擎，最高航速可達45節（約83公里），續航力達288浬（約553公里），同時具備吃水淺、靈活性高等特性，為我國最快、最靈活的執法快艇，多功能艇的投入也為金門海域注入強心針，有助於提升海巡執勤強度與取締能量。

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