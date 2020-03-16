　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

上市公司三發地產（9946）董座鍾俊榮於2月間控訴，他發現公司近年不但對外負債1.5億，更有高達200億的資金不知去向，而掌管財務的妻子不但不給他看帳，更夥同兒子、小舅找來警消將他強制送往精神科治療，鍾俊榮逃出後，於3月16日在陳崇善律師陪同下召開記者會，質疑先前配合的律師洩漏他的遺囑，才會讓妻子策畫這場「強制送醫」的戲碼企圖奪產，並表示將收回借名登記在妻兒下的財產。

▲▼三發地產記者會董事長鍾俊榮。（圖／記者羅志華攝）

▲三發地產董事長鍾俊榮（左）於記者會上無奈表示，不只底下主管只聽妻子指揮，就連2個兒子也跟他作對，甚至企圖將他趕出高雄辦公室。（圖／記者羅志華攝）

鍾俊榮的家庭事件經媒體報導後，三發地產股價受到影響，卻未對外具體說明原由，遭主管機關開罰，並限於3月16日下午5點前報到說明，但鍾俊榮今日本要找公司內財務、會計主管前來說明，2人卻都臨時以「身體不適」告假，鍾俊榮自覺他這個「董事長」，顯然已被架空，無奈下改召開記者會對外說明。

鍾俊榮表示自2019年9月23日，歷經被妻兒強制送醫、關了10天終於逃出後，他積極要求財務、會計主管提出報表查帳，不料2人根本「叫不動」，甚麼都不願意給；鍾俊榮數度苦笑，感嘆他在高雄辦公室時，還差點被2個兒子趕出去，現在他已採取法律行動，要將登記在妻兒名下的財產取回。

▲三發地產記者會。（圖／記者羅志華攝）

▲鍾俊榮秀出對話紀錄，無奈表示他向財務、會計主管要帳來看都要不到。（圖／記者羅志華攝）

在鍾俊榮調查下，不僅發現妻子對包商處處刁難，已對外欠款1.5億，更從公司金流中查出有高達200億資金不知去向，他痛批公司內財務、會計人員，不但只聽從妻子的指令，更配合做假報表供主管機關查核，目前他不了解公司的財務狀況，人人自危下，更沒人敢對「假報表」背書。

鍾俊榮細思整起事件，懷疑是律師洩漏遺囑給妻子，才會讓妻子設局營造他有嚴重精神病的表象，企圖向法院聲請監護宣告（舊稱：禁治產），藉此支配他的事業，目前他已對妻兒、台北市立醫院松德院區醫療人員等涉嫌參與設局的11人提告。

▲▼三發地產記者會董事長鍾俊榮。（圖／記者羅志華攝）

▲記者會途中有投資人現身抗議，批鍾俊榮的「家務事」影響投資人權益，鍾俊榮強調，目前公司疑似遭掏空，待事件結束後，他一定會照顧股東，讓長期持有的投資人獲利。（圖／記者羅志華攝）

記者會過程中，還有投資人現身嗆聲，批鍾俊榮的「家務事」嚴重影響投資人權益，但鍾俊榮強調，目前公司疑似遭到掏空，這已不是單純的「家務事」，股價短期內會有震盪，但長期來說，他一定會保障股東權益，請大家要對三發有信心。

生火了！連我媽都用到發光

去死女韓粉罵陳菊判刑！出征又挨告沒在怕　還得「賠25萬+臉書正式道歉」

ET快訊
賺黑心口罩財！高雄藥師囤21.5萬片　每片賣10元慘遭法辦
到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！恐賠公司天價損失
北部增60多歲女確診！月初赴菲律賓探親「在當地就發燒」
大專院校首例！中原大學24日起採「類非同步遠距教學」　取消期
「埃及旅遊團」繼領隊後再1人確診！指揮中心解釋感染途徑
50多歲南部女確診！3月初跟團玩奧捷10天　「同遊家人也發燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南爆男童遭猥褻...寄媽被控隱匿還原諒大叔　家扶：對「亂摸」認知不同

百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

東湖樂活公園旁破窗賊橫行！行車紀錄器+倒車雷達全被拔　汐止警全力查輯

「綠蛆 我氣到要X你」　侯友宜粉絲被批水準低…回嗆罵過頭挨告

奔越南娶前女友胞妹　他7年後自首「假結婚」結果出爐

掃把猛揮打死4歲童！醉父看他吐了「拎起丟出家門」…媽一旁目睹全程

到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！　恐賠公司天價損失

賺黑心口罩財他第一名！高雄某藥師囤賣21.5萬片　哄價10元民眾仍搶翻

40歲人夫偷吃22歲嫩妹！爽2度「激情交疊」還生子…正宮氣炸提告　下場曝光

養生館1300做半套　就在萬華分局對面！4女3男「ing」被活逮　

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

台南爆男童遭猥褻...寄媽被控隱匿還原諒大叔　家扶：對「亂摸」認知不同

百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

東湖樂活公園旁破窗賊橫行！行車紀錄器+倒車雷達全被拔　汐止警全力查輯

「綠蛆 我氣到要X你」　侯友宜粉絲被批水準低…回嗆罵過頭挨告

奔越南娶前女友胞妹　他7年後自首「假結婚」結果出爐

掃把猛揮打死4歲童！醉父看他吐了「拎起丟出家門」…媽一旁目睹全程

到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！　恐賠公司天價損失

賺黑心口罩財他第一名！高雄某藥師囤賣21.5萬片　哄價10元民眾仍搶翻

40歲人夫偷吃22歲嫩妹！爽2度「激情交疊」還生子…正宮氣炸提告　下場曝光

養生館1300做半套　就在萬華分局對面！4女3男「ing」被活逮　

台南爆男童遭猥褻...寄媽被控隱匿還原諒大叔　家扶：對「亂摸」認知不同

馬來西亞石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起工安亮紅燈

百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

馬俊麟妻「帶兒掃墓被酸作秀」　公開私訊反嗆：我知道你是誰！

不斷更新／英國會議員中鏢　境外確診＋死亡數首次超過中國

撲殺14171雞隻！　屏東萬丹養雞場確診H5N5禽流感　

歐洲淪陷…仍有人不戴口罩！醫解答新冠肺炎＝「流感orSARS」：失控變後者

美劇《摩登家庭》靈魂角色過世！　外媒證實：拍完大結局幾天後離開⋯演員發推特哀弔

法國病例數每3天就翻倍　政府或將派軍隊封鎖大巴黎！

東湖樂活公園旁破窗賊橫行！行車紀錄器+倒車雷達全被拔　汐止警全力查輯

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

新店直播主捅死人　辯護律師說話

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

她近期才剛改嫁　幼子卻遭繼父痛毆亡

永和盧禮勇居家檢疫失聯　新北公布查尋

彰化4歲童被毆死　生母屍18小時才報案

台南騎士捲進大貨車右後輪！

「廢死聯盟又發廢文替殺人犯脫罪」　李來希：吐血！

救護畫面曝！他痛揍4歲男童「扔馬路等死」

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

直播主殺人「母崩潰」　想到靈堂上香

台南男子居家檢疫趴趴走依法裁罰

偷「韓國瑜市長室」136件物品　陳菊前攝影官被訴

聯結車臨停佔車道　女騎士返家追撞慘死

賽道王者PK東瀛戰神！飆204翹孤輪秒撞前車

更多熱門

相關新聞

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

為爭產董座遭關精神病院？三發地產全台推案如常　近2年案量逾150億

三發地產近期因為家務事鬧上媒體版面，甚至傳出董座鍾俊榮遭陷害、誤關精神病院一事，引起社會關注。而該公司全台推案量大，若以「三發地產」這家公司去年及今年的推案量，推估總銷就超過150億元，但若加上名發、仁發等子公司，近2年總案量應超過200億元。

三發董座被強制送醫　控妻兒爭產

三發董座被強制送醫　控妻兒爭產

惡男痛毆2女一臉悔意　開完庭竟性侵家屬

惡男痛毆2女一臉悔意　開完庭竟性侵家屬

富商「意識清楚」　「不孝子」告名醫

富商「意識清楚」　「不孝子」告名醫

選舉攪亂房市春水？　三發鍾俊榮：民眾已麻痺

選舉攪亂房市春水？　三發鍾俊榮：民眾已麻痺

關鍵字：

三發地產設局奪產監護宣告

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

台灣新冠肺炎再新增8例！　累計67例

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

新店直播主捅死人　辯護律師說話

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面