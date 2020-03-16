百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

記者羅志華／台北報導

上市公司三發地產（9946）董座鍾俊榮於2月間控訴，他發現公司近年不但對外負債1.5億，更有高達200億的資金不知去向，而掌管財務的妻子不但不給他看帳，更夥同兒子、小舅找來警消將他強制送往精神科治療，鍾俊榮逃出後，於3月16日在陳崇善律師陪同下召開記者會，質疑先前配合的律師洩漏他的遺囑，才會讓妻子策畫這場「強制送醫」的戲碼企圖奪產，並表示將收回借名登記在妻兒下的財產。

▲三發地產董事長鍾俊榮（左）於記者會上無奈表示，不只底下主管只聽妻子指揮，就連2個兒子也跟他作對，甚至企圖將他趕出高雄辦公室。（圖／記者羅志華攝）

鍾俊榮的家庭事件經媒體報導後，三發地產股價受到影響，卻未對外具體說明原由，遭主管機關開罰，並限於3月16日下午5點前報到說明，但鍾俊榮今日本要找公司內財務、會計主管前來說明，2人卻都臨時以「身體不適」告假，鍾俊榮自覺他這個「董事長」，顯然已被架空，無奈下改召開記者會對外說明。

鍾俊榮表示自2019年9月23日，歷經被妻兒強制送醫、關了10天終於逃出後，他積極要求財務、會計主管提出報表查帳，不料2人根本「叫不動」，甚麼都不願意給；鍾俊榮數度苦笑，感嘆他在高雄辦公室時，還差點被2個兒子趕出去，現在他已採取法律行動，要將登記在妻兒名下的財產取回。

▲鍾俊榮秀出對話紀錄，無奈表示他向財務、會計主管要帳來看都要不到。（圖／記者羅志華攝）

在鍾俊榮調查下，不僅發現妻子對包商處處刁難，已對外欠款1.5億，更從公司金流中查出有高達200億資金不知去向，他痛批公司內財務、會計人員，不但只聽從妻子的指令，更配合做假報表供主管機關查核，目前他不了解公司的財務狀況，人人自危下，更沒人敢對「假報表」背書。

鍾俊榮細思整起事件，懷疑是律師洩漏遺囑給妻子，才會讓妻子設局營造他有嚴重精神病的表象，企圖向法院聲請監護宣告（舊稱：禁治產），藉此支配他的事業，目前他已對妻兒、台北市立醫院松德院區醫療人員等涉嫌參與設局的11人提告。

▲記者會途中有投資人現身抗議，批鍾俊榮的「家務事」影響投資人權益，鍾俊榮強調，目前公司疑似遭掏空，待事件結束後，他一定會照顧股東，讓長期持有的投資人獲利。（圖／記者羅志華攝）

記者會過程中，還有投資人現身嗆聲，批鍾俊榮的「家務事」嚴重影響投資人權益，但鍾俊榮強調，目前公司疑似遭到掏空，這已不是單純的「家務事」，股價短期內會有震盪，但長期來說，他一定會保障股東權益，請大家要對三發有信心。

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