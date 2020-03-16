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任意攔車擋道、逼車情事增加　屏東監理站：小心罰更重

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▲屏東監理站提醒民眾任意攔車擋道或逼車、車道中暫停嗆聲理論，處罰更重 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站提醒民眾任意攔車擋道或逼車、車道中暫停嗆聲理論，處罰更重 ，圖黑色小客車因不滿機車行駛「禁行機車」內側車道，進而逼車、攔車。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站統計民眾在路上為出一口氣，任意攔車擋道或逼車，甚或於車道中暫停嗆聲理論情事有增加趨勢，提醒民眾這種「為出一口氣」的行為，除了處以交通罰鍰外，該車輛牌照還要受吊扣3個月處分，還可能因此吃上刑法的強制等罪嫌，得不償失。

▲屏東監理站提醒民眾任意攔車擋道或逼車、車道中暫停嗆聲理論，處罰更重 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲爭道行駛，白色小客車任意於交岔路口擋道。

屏東監理站表示，民眾在道路上行駛，難免會有一些突如其來的狀況，常看見民眾罔顧自身與他人行車安全，為出一口氣任意攔車擋道或逼車，甚或於車道中暫停嗆聲理論，往往造成交通阻塞進而影響其他用路人的安全，這種行為不但吃上罰單，還觸犯刑法強制罪。

屏東監理站統計該站此類違規裁罰案件，2019年1月至12月有36件；今年1月至2月案件數已達13件，顯見駕駛人因行車糾紛發生行駛中擋道攔車或逼車情形有增加趨勢。

這種危險駕駛違規行為，除了依道路交通管理處罰條例第43條規定處以新台幣6千元以上2萬4千元以下罰鍰外，還須吊扣該汽車牌照3個月，駕駛人同時也必須參加道路交通安全講習；而擋車行為還可能造成後車須緊急剎車或跨越分向限制線行駛，衍生他車往來的危險，也可能會涉及刑法的公共危險罪；如果有強迫或暴力行為，還可能因此觸犯刑法的強制等罪嫌。

站長洪美芳特別呼籲用路人，於道路上發生行車糾紛時，無論如何，請保持冷靜，理性駕車，受害車主得敘明違規事實或檢具違規證據資料向警察機關檢舉，切忌在行駛途中任意攔車擋道理論、擋車或逼車，切莫因自己的原因而影響其他用路人的安全。

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