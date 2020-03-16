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社會 社會焦點 保障人權

氣鄰居震樓神器魔音吵睡覺　「天花板零安裝痕跡」台北男仍要告

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記者黃翊婷／綜合報導

在台北某公司擔任法務人員的李姓男子平常睡覺時總覺得樓下很吵，懷疑是樓下的王姓住戶使用「震樓神器」干擾，氣得跑到警局報案。不過，警方初步調查認為王姓住戶並未使用相關機具，但李男堅持提告強制罪，日前仍依法函送台北地檢署，由檢方進行更深入的調查。

▲▼購物網上可以看到許多「震樓神器」。（圖／翻攝自掏寶網）

▲網路購物平台可以找到許多「震樓神器」。（圖／翻攝自掏寶網）

根據《自由時報》報導，34歲的李男住在台北市多年，最近幾個月晚上睡覺時總會聽到噪音，四處檢查後推測應該是樓下住戶使用所謂的「震樓神器」，憤而跑到派出所報案；但警方找來樓下的王姓夫妻詢問，他們堅稱日常生活連大聲放音樂都沒有，哪來的震樓神器，經過調查也沒有在天花板發現相關機具的安裝痕跡，李男則堅持提告，全案最後仍函送台北地檢署進行調查。

其實類似的情況並不少見，今年2月間也有網友在PTT發文徵求借用震樓神器，原因是已經向樓上住戶反應一個月，小孩子仍舊吵鬧，才想跟網友借用器具，如果好用再上網購買，「那就來互相傷害吧！」不過，也有人好心建議，震樓神器一用可能上下兩、三樓都聽得到，使用前真的要三思。

▲睡覺,白噪音。（圖／翻攝PEXELS）

▲住公寓大樓最怕遇到不好相處的鄰居。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

景文物業管理機構董事長郭紀子2月間受訪時曾提到，無論鄰居小孩太吵還是敲地板回報等行為，其實都可以向管理負責人或管委會反應，管委會應該出面制止或按規約處理，而且一定要留下處理的證據，例如錄音、錄影、存證信函、社區公告、當事人協調會議等，假如制止無效，就可以函請主管機關處理，到時候上述這些東西都是必備的附件。

郭紀子接著說，從法律方面來看，要有依據和完整的流程，但就實務層面來說，相當繁瑣且無法疏導鄰里之間的摩擦，硬碰硬反而容易加深對立，埋下未來更多的衝突，鄰里之間應該共同解決問題，不賭氣、不拚輸贏，最好還是透過管委會協調解決會比較妥當。

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