緊跟「台灣模式」防疫！紐西蘭總理：因應措施相當成功

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）



文／中央社記者丘德真雪梨16日專電

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，紐西蘭對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的策略，是要緊跟台灣模式，他們針對集會建立的因應架構相當成功。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz今天報導，在紐西蘭電視台（TVNZ）昨晚播出的每週時事評論節目「問與答」（Q+A）中， 總理阿爾登表示，紐西蘭因應疫情所要制定的公眾集會指引，將要緊隨台灣模式。

為因應疫情，台灣中央流行疫情指揮中心於3月5日公布「公眾集會因應指引」，列出公眾集會風險評估的6大指標，針對包括「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」等進行風險評估。

阿爾登說：「我們將要相當緊密地跟隨台灣模式，他們（台灣當局）針對公眾集會所建立的因應架構，是相當成功的。」

阿爾登又向紐西蘭前鋒報（The New Zealand Herald）解釋，紐西蘭之所以至今尚未下令中、小學停課，同樣是因為比照台灣模式。

按照台灣教育部「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情停課標準」，高中以下學校1班有1名師生被中央流行疫情指揮中心列為確定病例，該班停課14日；1校有2名以上師生確定病例，該校停課14日；1鄉鎮市區有1/3學校全校停課，該鄉鎮市區停課。

至截稿為止，紐西蘭尚未有任何中、小學教師或學生確診消息傳出。

紐西蘭前鋒報今天報導提到，紐西蘭教育部已針對全國學校展開調查，以便了解學校以網路進行教學的可行性，以便當有需要停課時，能夠讓學生透過網路在家上課。

紐西蘭衛生部今天公布最新資料顯示，目前紐西蘭一共有8個確診個案，2個疑似個案；另外有2875人正在隔離，有7070人已解除隔離。

紐西蘭稍早也參照以色列的邊境防疫模式，自昨天起實施所有入境人士（來自太平洋島國人士除外）自主隔離14天。

►各地滯留郵輪一次掌握 至少3艘驚現確診「隔離乘客變人球」

►南半球拉警報！紐西蘭祭「最嚴」防疫措施：所有入境人士自主隔離14天

►台灣防疫「美日法」都大讚！德在台協會「印象深刻」力挺加入國際組織