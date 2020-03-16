口罩女商場「昏倒」沒人敢救　店員鼓起勇氣「隔50公分」量體溫

▲女子在商場暈倒卻沒人敢上前攙扶。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情蔓延全球，也是因為這樣，人們可以藉此看到社會上的人情冷暖！新加坡一名女子日前在商場暈倒，由於她戴著口罩，附近的民眾深怕是新冠病毒在作祟因此不敢靠近，事發過程被人拍了下來引發熱議。

綜合媒體報導，這起事件發生在11日下午2點多，一名新加坡女子在金文泰商場昏厥倒地，由於她配戴口罩，因此沒有人願意去攙扶她，不久後一名疑似是工作人員的男子拿著額溫槍幫他量體溫，但從影片中可見，男子深怕對方是新冠肺炎患者，所以距離她半公尺做測量。

▲所幸一名疑似店員者，鼓起勇氣「隔空」替她量體溫，並協助她送醫治療。

據了解，該名女子的體溫為37度，隨後被送往當地醫院，不過截至13日，商場餐廳並沒有接收到有關女子的任何資訊，事發地點也已經請清潔團隊消毒過2次。

由於當下沒有願意上前探詢女子狀況，加上商場保全也要民眾先別靠近，因此事情曝光後在網上引發爭議，有人認為在這樣的情況下便可看出人情冷暖：「這就是本國的現狀，最基本的人情都丟失了」、「怕是新冠不敢扶嗎？那有人叫救護車嗎」、「趕緊救人啊，真是無語」。

不過大多數的人都認為，當時保全呼籲大家別靠近是明智之舉，紛紛留言：「這是正確處理方法」、「發達國家國民素質就是不一樣，在監測病人的同時不忘保護好自己。人人都有極強的災害防範意識」、「其實扶不扶這回事也要看地方，馬路上倒了肯定要扶，這種室內安全的地方倒了你扶了也沒用啊，除非你接受過專業訓練，及時叫救護車應該更好」、「保護自己就是最大的幫忙！面對未知情況的暈倒者，不貿然上前，專業的事交給專業的去做，保護好自己才是對自己對家人對國家最大的幫忙」。

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