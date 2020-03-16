「135信徒共用噴罐」口中噴鹽水消毒　南韓教會連爆46例超扯原因曝光

▲ 南韓恩惠之江教會以鹽水為信徒消毒。（圖／翻攝自京畿道廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道城南市「恩惠之江」教會在政府要求暫停宗教集會後堅持照常舉行禮拜，9日爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，截至16日累計46人感染，成為首都圈第二大感染群，目前感染途徑不明。當局指出，該教會所有信徒參加禮拜前都使用同個噴罐向口中噴鹽水消毒，極有可能為群聚感染主因。

京畿道新冠肺炎緊急對策團團長李熙英（音譯）16日透露，調閱教會1日及8日2次禮拜的監視器畫面發現，教會安排人員站在禮拜堂入口處，拿著裝有鹽水的噴罐，噴向所有入場教徒的口中消毒，誤信鹽水可以殺死新冠病毒的不實資訊，反而造成感染擴大。

李熙英說明，目前已經確認部分確診信徒曾被往口中噴灑鹽水，且該噴罐並未進行消毒，就接著被噴往下一名信徒口中，預料這起事件造成的確診病例還會增加。

恩惠之江為小型社區教會，9日至15日間依序有6人確診。當局隨後取得曾參加1日或8日禮拜的135名信徒名單，15日全數採檢送驗。截至目前有106人檢測結果已經出爐，除去16日確診的40人以外，58人確認為陰性，8人需要二檢。

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