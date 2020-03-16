　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「135信徒共用噴罐」口中噴鹽水消毒　南韓教會連爆46例超扯原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 南韓恩惠之江教會。（圖／翻攝自京畿道廳）

▲ 南韓恩惠之江教會以鹽水為信徒消毒。（圖／翻攝自京畿道廳）

記者陳宛貞／編譯

南韓京畿道城南市「恩惠之江」教會在政府要求暫停宗教集會後堅持照常舉行禮拜，9日爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，截至16日累計46人感染，成為首都圈第二大感染群，目前感染途徑不明。當局指出，該教會所有信徒參加禮拜前都使用同個噴罐向口中噴鹽水消毒，極有可能為群聚感染主因。

京畿道新冠肺炎緊急對策團團長李熙英（音譯）16日透露，調閱教會1日及8日2次禮拜的監視器畫面發現，教會安排人員站在禮拜堂入口處，拿著裝有鹽水的噴罐，噴向所有入場教徒的口中消毒，誤信鹽水可以殺死新冠病毒的不實資訊，反而造成感染擴大。

李熙英說明，目前已經確認部分確診信徒曾被往口中噴灑鹽水，且該噴罐並未進行消毒，就接著被噴往下一名信徒口中，預料這起事件造成的確診病例還會增加。

恩惠之江為小型社區教會，9日至15日間依序有6人確診。當局隨後取得曾參加1日或8日禮拜的135名信徒名單，15日全數採檢送驗。截至目前有106人檢測結果已經出爐，除去16日確診的40人以外，58人確認為陰性，8人需要二檢。

►教會連爆46例！　135信徒不聽勸「堅持禮拜」淪南韓首都圈第二大感染群

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
賺黑心口罩財！高雄藥師囤21.5萬片　每片賣10元慘遭法辦
到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！恐賠公司天價損失
北部增60多歲女確診！月初赴菲律賓探親「在當地就發燒」
大專院校首例！中原大學24日起採「類非同步遠距教學」　取消期
「埃及旅遊團」繼領隊後再1人確診！指揮中心解釋感染途徑
50多歲南部女確診！3月初跟團玩奧捷10天　「同遊家人也發燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬來西亞石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起工安亮紅燈

不斷更新／英國會議員中鏢　境外確診＋死亡數首次超過中國

法國病例數每3天就翻倍　政府或將派軍隊封鎖大巴黎！

「135信徒共用噴罐」口中噴鹽水消毒　南韓教會連爆46例超扯原因曝光

辯在瘟疫蔓延時　拜登、桑德斯兩老把病毒名字搞錯了！

防疫出奇招！澳洲賭場「梅花座」錯開賭客減少接觸

醫療人員每月加薪1.7萬　數千保加利亞人陽台集體鼓掌：謝謝你們

上周1乘客確診！郵輪傳奇號3800人↑昨在邁阿密「無檢測」直接下船

義大利「80歲老夫妻相愛60年」染新冠肺炎　困屋燒8天醫不救…2hrs相繼病逝

媲美KF94！南韓團隊研發「奈米口罩」可重複使用　洗20次還有9成效果

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

馬來西亞石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起工安亮紅燈

不斷更新／英國會議員中鏢　境外確診＋死亡數首次超過中國

法國病例數每3天就翻倍　政府或將派軍隊封鎖大巴黎！

「135信徒共用噴罐」口中噴鹽水消毒　南韓教會連爆46例超扯原因曝光

辯在瘟疫蔓延時　拜登、桑德斯兩老把病毒名字搞錯了！

防疫出奇招！澳洲賭場「梅花座」錯開賭客減少接觸

醫療人員每月加薪1.7萬　數千保加利亞人陽台集體鼓掌：謝謝你們

上周1乘客確診！郵輪傳奇號3800人↑昨在邁阿密「無檢測」直接下船

義大利「80歲老夫妻相愛60年」染新冠肺炎　困屋燒8天醫不救…2hrs相繼病逝

媲美KF94！南韓團隊研發「奈米口罩」可重複使用　洗20次還有9成效果

台南爆男童遭猥褻...寄媽被控隱匿還原諒大叔　社會局：對「亂摸」認知不同

馬來西亞石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起工安亮紅燈

百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

馬俊麟妻「帶兒掃墓被酸作秀」　公開私訊反嗆：我知道你是誰！

不斷更新／英國會議員中鏢　境外確診＋死亡數首次超過中國

撲殺14171雞隻！　屏東萬丹養雞場確診H5N5禽流感　

歐洲淪陷…仍有人不戴口罩！醫解答新冠肺炎＝「流感orSARS」：失控變後者

美劇《摩登家庭》靈魂角色過世！　外媒證實：拍完大結局幾天後離開⋯演員發推特哀弔

法國病例數每3天就翻倍　政府或將派軍隊封鎖大巴黎！

東湖樂活公園旁破窗賊橫行！行車紀錄器+倒車雷達全被拔　汐止警全力查輯

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

國際熱門新聞

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

驚！伊朗1000萬人受檢21萬人有症狀

義大利單日新增死亡數「遠超中國最高紀錄」

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

更／英國會議員中鏢

快訊／聯準會宣布降息四碼至近零利率

更／西班牙暴增2045例 全國7798人確診釀289死

義大利單日369死創新高！近2.5萬人確診

怕親友缺席婚禮　新娘：不來就去死

女兒高燒！英國醫院不驗　台灣媽媽急壞

更／川普病毒檢測結果出爐

英兵肯亞訓練「到娼寮偷吃魚」30人無套激戰　慘遭封營

英估80％人確診　疫情持續至2021

川普檢測陰性　推特「一張照」讚美國

更多熱門

相關新聞

多項資格賽延賽　東奧還辦得下去？

多項資格賽延賽　東奧還辦得下去？

新冠肺炎疫情延燒全球，影響層面廣泛，許多奧運資格賽都取消或改期，使得東京奧運能否舉辦出現「問號」，儘管日本官方堅持「不停辦」，但全球疫情天天都在變化，在疫情壓力之下，已經不是日本官方想辦就能辦的狀態。

「一手好牌全打壞！」他嘆台灣人防疫變鬆懈

「一手好牌全打壞！」他嘆台灣人防疫變鬆懈

中華女排原訂4月參與東奧測試賽取消

中華女排原訂4月參與東奧測試賽取消

侯友宜禁高中以下出國靠這3法源

侯友宜禁高中以下出國靠這3法源

亞洲最壞時刻已過　瑞銀估下半年經濟可望回穩

亞洲最壞時刻已過　瑞銀估下半年經濟可望回穩

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19恩惠之江日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

台灣新冠肺炎再新增8例！　累計67例

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

新店直播主捅死人　辯護律師說話

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面