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苗栗露營地「明德水庫海棠島」爆非法　業者：經營5年，申請不知有無核准

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▲苗栗縣明德水庫海棠島景色宜人，吸引大批民眾前來觀光露營，但被爆料島內露營區為非法經營。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣明德水庫海棠島景色宜人，吸引大批民眾前來觀光露營，但被爆料島內露營區為非法經營。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名從北部來苗栗遊玩的民眾，前往知名露營地「明德水庫海棠島」時，遭業者以不是露營客阻擋在外，因此向執法單位投訴；經查證後發現，業者利用國有水利地變相經營露營區，而苗栗農田水利會表示，承租並無同意讓業者作為露營用，也要求業者暫時停止露營區的營運。

據了解，明德水庫海棠島因四面環湖，吸引大批遊客佇足停留；島上有1間超過百年的永春宮寺廟，海棠島有近4分之3的土地為這間廟宇所有，其餘部分為國有財產署所有，目前委託苗栗縣農田水利會代為管理。而水利會為了發展水庫觀光，便分為水域與路域2部分讓外界承租開發，皆由富貴屋公司取得經營權。

▲海棠島業者被檢舉用水利地作為私人用途，並禁止遊客進入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼海棠島業者被檢舉用水利地作為私人用途，並禁止遊客進入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲海棠島業者被檢舉用水利地作為私人用途，並禁止遊客進入。（圖／記者黃孟珍翻攝）

水利會表示，水域部分富貴屋公司發展遊艇觀光事業，但在2019年時因欠稅及積欠員工薪資而結束營業，水利會在2020年1月時，也已和富貴屋終止水域部分合約；而路域部分，簽訂讓業者作為遊艇碼頭和經營農特產品展售使用，並無承租業者作為露營區一途之用，水利會也在上週函文要求停止繼續經營露營項目。

不過，陳姓業者表示，土地都是合法向水利會及永春宮承租的，都有營業登記和繳稅，怎麼可以講說是侵占國有土地，只是經營露營區這項目，很早就向水利會提出規劃說明，經營了5年多，也不知道有沒有核准，水利會要怎麼辦就怎麼辦了，只希望可以再和水利會協商，看看能用什麼方式得成共識。

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