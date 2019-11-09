花18萬偷渡來台！越籍男工作2年遭逮…關3個月後驅逐出境

▲越南籍的陳男為了加速打工賺錢，不惜砸下美金6000元重本，從大陸搭偷渡船來台，不料遭警方查獲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

越南籍陳姓男子為了偷渡來台打工，竟支付美金6000元（相當於台幣18萬元），搭船從大陸飄洋過海，未經許可入境台灣，不料工作2年後，10月16日在台北被警查獲。法官考量陳男在台工作期間素行良好，最後依違反入出國及移民法，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，並於執行完畢後驅逐出境。

據判決，越南籍的陳男2013年時曾合法入境來台工作，後來因逃逸問題導致居留權消失，2016年遭遣返回越南，為了能再度來台打工，他2017年6月時花了6000元美金（相當於台幣18萬元）的代價，跟隨專辦偷渡的非法集團從大陸飄洋過海，二度入境台灣，2019年10月16日凌晨，被警方查獲。全案經北投分局報請士林地檢署偵辦。

法官審理時陳男坦承犯行，態度良好，考量他來台期間皆無其他犯行，又他在越南家庭經濟狀況小康、教育程度國中到國中，最後依違反入出國及移民法，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，並於執行完畢後驅逐出境。

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