　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花18萬偷渡來台！越籍男工作2年遭逮…關3個月後驅逐出境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人口販賣,人口販運,賣淫,性侵,性販運,人蛇,非法賣淫,性犯罪,傷心,憂鬱（圖／免費圖庫Pixabay）

▲越南籍的陳男為了加速打工賺錢，不惜砸下美金6000元重本，從大陸搭偷渡船來台，不料遭警方查獲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

越南籍陳姓男子為了偷渡來台打工，竟支付美金6000元（相當於台幣18萬元），搭船從大陸飄洋過海，未經許可入境台灣，不料工作2年後，10月16日在台北被警查獲。法官考量陳男在台工作期間素行良好，最後依違反入出國及移民法，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，並於執行完畢後驅逐出境。

據判決，越南籍的陳男2013年時曾合法入境來台工作，後來因逃逸問題導致居留權消失，2016年遭遣返回越南，為了能再度來台打工，他2017年6月時花了6000元美金（相當於台幣18萬元）的代價，跟隨專辦偷渡的非法集團從大陸飄洋過海，二度入境台灣，2019年10月16日凌晨，被警方查獲。全案經北投分局報請士林地檢署偵辦。

法官審理時陳男坦承犯行，態度良好，考量他來台期間皆無其他犯行，又他在越南家庭經濟狀況小康、教育程度國中到國中，最後依違反入出國及移民法，判他3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，並於執行完畢後驅逐出境。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

《你的名字》女主角配音員遭恐嚇　動漫迷貼文：我要把妳心臟挖出

「冠軍帽」選手艾登來台！親自到彰化順澤宮還願：這頂帽子給我好運

火車癡漢6度伸狼爪…襲胸摸腿樣樣來！　法庭上瞎辯：我在睡覺

ET快訊
ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與
「求求妳不要殺我，啊！」　6歲男童遭裸體母狠刺25刀
2正妹網咖激戰！　肩帶被扯斷蹦出渾圓雪乳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

綠蠵龜遇退潮受困鵝鑾鼻礁岩　海巡人員即刻救援脫險

花18萬偷渡來台！越籍男工作2年遭逮…關3個月後驅逐出境

快訊／北市木柵民宅竄火光！現場濃黑煙漫天...夫妻抱1歲嬰奔3樓喊：救命

女投資165萬要不回　合夥人遭強押毒打囚禁2天...逼簽本票

《你的名字》女主角配音員遭恐嚇　動漫迷貼文：我要把妳心臟挖出

女友閨蜜失戀...KTV內爛醉爆吐！殯葬男送她回家　一見「上衣+內褲」躁動撲倒

新豐掩埋場起火　消防初判：沼氣引起垃圾自燃

永和最凶狠水果攤！81歲的他奮力揮砍鐮刀再用柺杖攻擊　警方帶傷壓制

他喝酒到處閒晃...尾隨「少婦進公廁」撲倒！狂抓猛揉3分鐘　逃跑掉下關鍵鐵證

不願面對年紀！超正美魔女竄改身分證　硬要年輕2歲...挨告喊：我就是想這樣

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

【社畜時代】職場如宮鬥 小心得罪人｜EP.197

綠蠵龜遇退潮受困鵝鑾鼻礁岩　海巡人員即刻救援脫險

花18萬偷渡來台！越籍男工作2年遭逮…關3個月後驅逐出境

快訊／北市木柵民宅竄火光！現場濃黑煙漫天...夫妻抱1歲嬰奔3樓喊：救命

女投資165萬要不回　合夥人遭強押毒打囚禁2天...逼簽本票

《你的名字》女主角配音員遭恐嚇　動漫迷貼文：我要把妳心臟挖出

女友閨蜜失戀...KTV內爛醉爆吐！殯葬男送她回家　一見「上衣+內褲」躁動撲倒

新豐掩埋場起火　消防初判：沼氣引起垃圾自燃

永和最凶狠水果攤！81歲的他奮力揮砍鐮刀再用柺杖攻擊　警方帶傷壓制

他喝酒到處閒晃...尾隨「少婦進公廁」撲倒！狂抓猛揉3分鐘　逃跑掉下關鍵鐵證

不願面對年紀！超正美魔女竄改身分證　硬要年輕2歲...挨告喊：我就是想這樣

3家飯店再加碼雙11優惠　台北萬豪加碼限時限量57折餐券

長髮正妹睡「實木床」3個月斷裂…網友一看秒懂：搖小力點啦！

小宇《放閃》深情開唱一半...突然道歉「食言了對不起」！

SBL相隔10年重回宜蘭　九太新洋將狂砍42分公益賽退台銀

夾錯＝減肥失敗！專家曝關東煮「湯、醬一碰秒爆卡」...3隱藏地雷別傻踩

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

YAMAHA CUP／工程師轉任足球教練　要小球員珍惜「足球資源」

ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

談「負荷管理」議題　詹皇：只要我健康就會出賽

中職／李凱威4打點！吳睿勝、高淮安開轟　味全13比4大勝澳洲

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

社會熱門新聞

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

三屍案母親生前畫面曝光

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

他狠殺母子3人！高大成曝關鍵：幼嬰口鼻出血

台北女騎士中興橋遭撞　右手被逆向車撞斷

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

夏于喬父親、關鍵女秘書10人收押

台中母女3屍案　兇嫌殺人動機曝

她遭同居男友殺害　爺爺痛哭：以為遇到好男人

汐止碰瓷哥失敗搥地　網驚曝：這人我認識

爆乳妹算他半價　被射到住院嚇跑

騙贏貴婦奈奈　富千金奢華生活FB全曝光

三屍案兇嫌行兇前10天放對戒照

更多熱門

相關新聞

可口可樂成為世上最大的塑料污染者

可口可樂成為世上最大的塑料污染者

雖然塑膠很方便，但卻也成為地球最大的污染源之一。根據Break Free From Plastic收集全球51個國家，共計72,541名志工在街道、沙灘以及下水道中回收垃圾的資料發現，可口可樂已經成為世上最大的塑料污染者，並且回收的數量遠遠超過2、3名的加總。

勞動部企訓成果展

勞動部企訓成果展

英國貨櫃車39死　越南公安部：死者都是越南人

英國貨櫃車39死　越南公安部：死者都是越南人

世界12強中日大戰球迷場外應援

世界12強中日大戰球迷場外應援

ISO矮化台灣　政院：持續抗議！台灣絕不是中國大陸一省

ISO矮化台灣　政院：持續抗議！台灣絕不是中國大陸一省

關鍵字：

偷渡打工台灣非法越籍

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

三屍案母親生前畫面曝光

高雄廟會請來8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」超誠意

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

主審傷退　紀華文「即刻救援」

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面