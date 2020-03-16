ISIS怕新冠肺炎…發「旅遊警告」別去歐洲：打噴嚏摀嘴巴、記得勤洗手

▲伊斯蘭國仍有殘黨勢力。（圖／路透社)

記者張靖榕／綜合外電報導

歐洲受到新冠肺炎疫情衝擊，連帶影響到伊斯蘭國（ISIS）的恐怖主義活動。ISIS日前在網路上發布一項「旅遊警告」，要聖戰士們盡量遠離「瘟疫大流行之地」，而已在歐洲境內活動的組織分子，應該留在原地，不要到處亂跑。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，ISIS的線上刊物《消息》（Al-Naba），最新一期發布了新的「伊斯蘭律法命令」（sharia directives），警告聖戰士們遠離歐洲。

命令中寫道，「健康之人不應進入瘟疫大流行之地，而患病者也不應出走。」誓死如命的聖戰士們也接到組織命令，「打哈欠和打噴嚏時，要摀住嘴巴。記得勤洗手。」《消息》將這場疫情大流行描述成天譴的瘟疫，認為疾病和苦痛並非自然發生，而是來自神的旨意。

源自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎），蔓延進歐洲後，爆發各國政府難以掌控的疫情大流行，過去深受恐怖主義侵擾的西歐等國家，都被病毒重創，包括法、德、義、西、英等國。然而中東疫情也頗為嚴重，伊朗接近1.4萬人確診，是中國和義大利之後，全球第三疫情重災區，政府多名高官及革命衛隊（IRGC）數十名軍官，都因此確診或死亡。