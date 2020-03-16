荷蘭全國封鎖！累計1135例確診20死　教育部長宣布：停課至4月6日

▲尼德蘭3月15日宣布全國封鎖，學校一路至酒吧都必須關閉。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

尼德蘭（舊稱荷蘭，Netherland）新增176人感染8死，累計1135例確診20死，當局召開緊急會議後，周日（15日）宣布全國封鎖，學校、咖啡廳、餐廳、運動俱樂部和酒吧都必須暫時關閉。

綜合外電報導，荷蘭國家公共衛生研究所（Dutch National Institute for Public Health，RIVM）公布最新確診及死亡數據，該國成為歐洲疫情第8嚴重的國家；教育部長思拉柏（Arie Slob）在記者會上表示，停課將為期3周至4月6日。

思拉柏表示，當前疫情顯然已經讓許多學校無法再繼續上課，眾多教師已經出現身體不適的情況，基於安全，目前都在家進行自主隔離，「因此，我們決定關閉學校和日間托育場所。」政府也呼籲全國1700萬國民，出門時記得與人保持距離。

總理呂特（Mark Rutte）及其內閣原先反對停課決定，但在醫療專家和教育界浪潮洶湧的抨擊和要求下，終於妥協；衛生部長布魯因斯（Bruno Bruins）指出，接下來很可能會採取更多防疫手段，「我很確定當前決定不會是最後的措施，情況持續快速變糟，我們會根據專家提供的建議，繼續討論出更進一步的措施。」