大腦缺血性病變...他稱「是被低頻電磁波攻擊」！怒裝2台訊號干擾器　下場出爐

▲阿勇認為，自己遭受低頻電磁波攻擊。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

一名男子「阿勇」（化名）因為自己雙側大腦多處缺血性病變，又常有頭痛等症狀，還常常有幻聽的情形，認為這一切都是附近住戶的電磁波攻擊所致，所以偷偷在家裡裝了訊號干擾器，導致附近用戶不堪其擾。

判決指出，阿勇因患有雙側大腦多處缺血性病變、腦中風等疾病，且又長年有頭暈、頭痛等症狀，竟因此斷定其頭暈、耳朵產生雜音等症狀，是遭鄰近住戶以「低頻電磁波」攻擊所致，因此竟然就在家中安裝了2台訊號干擾器，導致附近某電信的用戶無法正常上網、通話。

該電信派工程師前往調查後發現，干擾源是從阿勇的家中發出，因此前往與他協調，但經溝通之後雙方並無共識，同時並經國家通訊傳播委員會認定無訛後，經警方持法院搜索票，於阿勇的屋內扣得正運作中的「訊號干擾器」2臺。

對此，阿勇於警訊、法院審理時均對案情坦承不諱，法官認為他未經核准，就擅自使用無線電頻率，已經破壞國家對於電信監理業務之管理，甚而影響許多無線電波的合法使用者，所為誠屬不該，考量其犯後態度良好，因此依法判他8千元，如意服勞役，以新台幣1千元折算一日，緩刑兩年，並將扣案之2台干擾器沒收。

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