陸作曲家推《方艙醫院真神奇》兒歌　網嚇傻：歡樂到「笑不出來」

▲《方艙醫院真神奇》的MV已開始在YouTube上流傳。



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情逐漸穩定，專門收治、隔離輕症患者的「方艙醫院」發揮巨大功效，湖南的作曲家特別創作了一首名為《方艙醫院真神奇》的兒歌，還請來一名小男孩主唱、拍攝MV。不過，MV推出之後，受到了不少網友的批評，認為內容「太過歡樂」，不適合在疫情期間推出，甚至有人批評，根本是趁著疫情在「炒作」。

《方艙醫院真神奇》是一首由卜文正、蔣軍榮作曲、譚哲作詞的兒歌，歌曲風格非常正面積極，歌詞為，「方艙醫院真神奇，治病救人教舞技。醫生護士才藝多，各領病人來一曲。你教一段黑走馬，她跳一支快樂迪。跟我打套八段錦，康復肺操快練起。恐慌拋到雲霄外，歌聲郎朗暖心底。笑語傳遍九大洲，生命力量齊匯聚。」

▼《方艙醫院真神奇》請來一名小男孩演唱，還配有簡單動作。（圖／翻攝微博，下同。）



《方艙醫院真神奇》的MV發布之後，很快在網路上引起廣大討論，但幾乎都是負面批評，有部份人認為，歌曲內容太過歡樂，並不適合疫情期間推出；有部分人指出，歌曲風格太過老套，彷彿停留在20年前；還有人認為，作曲家根本是藉著疫情炒作，還拖小孩子下水。

對於網友的批評，作曲家蔣軍榮接受陸媒《澎湃新聞》採訪時表示，沒想到網友會說這首歌曲不合適，「因為他們（網友）一下子沒緩過神來，他（網友）那樣說話我不會在意。他們不知道我的生命狀態，我也不會計較。」

蔣軍榮指出，「現在好多地方都清零了……我們不需要拿出一點樂觀主義精神嗎？不需要拿出更好的心態來嗎？春天了，人性永遠是向著美好的。」

蔣軍榮還說，這次疫情期間產生的鋪天蓋地的藝術作品，可謂百花齊放，也有魚龍混雜，他也關注到，絕大多數詞曲作家似乎把孩子都遺忘了，「孩子是花朵啊！需要陽光的溫暖和雨露的滋養，為此我想用心為孩子寫一批音樂作品，對孩子進行生命教育和愛國主義教育。」

蔣軍榮強調，所有的詞曲作家都是義務勞動，將自己的作品交由他統一創作出抗疫少兒歌曲組歌，組歌共有21首，目前已在網上發布6首，《方艙醫院真神奇》便是其中之一，「演唱歌曲的少兒歌手全部是從朋友開的藝術學校或藝術工作室中挑選出來的，部分少兒歌手自費拍攝音樂短片並交一定數額的錄製費用。」

▼微博上的留言幾乎都在批評此歌曲。

