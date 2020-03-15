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批他國防疫太「消極」　胡錫進：中國應立刻與瑞典、英國斷航

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▲▼瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）,瑞典斯德哥爾摩的阿蘭達機場。（圖／路透社）

▲瑞典斯德哥爾摩的阿蘭達機場。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進，屢次因鷹派言論受到討論。他今天於微博上，抨擊英國、瑞典等國家防疫策略消極，並指境外移入風險「對中國防控形成巨大壓力」，建議要立刻與瑞典、英國斷航，並對所有從歐美澳韓日和中東地區進入中國的人員，採取入境後集中檢測、集中隔離的措施。

胡錫進於今天連發兩篇微博，強調「這不是一個政治性建議，而是從維護中國抗疫大局，保護中國人安全的角度提出的技術性建議。」不主張中國與其他疫情嚴重的歐洲國家完全斷航，但瑞英消極抗疫的政策使它們在未來具有更大風險，中國應該對它們特殊防範。

▲▼環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

他說，建議中國政府立即切斷與瑞英兩國的航空聯繫，同時不再向兩國公民發放簽證，在14天內有兩國旅行史的第三國公民也不能進入中國。對於在兩國生活的中國公民，也要採取必要的措施，「畢竟防止境外輸入疫情也是一項耗費資源的工作，而中國這方面的資源也非無限的。」

胡錫進也提到，建議各地從現在起，對所有從歐美澳韓日和中東地區進入中國的人員原則上都採取入境後集中檢測、集中隔離的措施，對14天內到訪過那些地區的人員也要採取同樣措施。

在責任歸屬與費用部分，他接著說，隔離期間的全部費用應都由被隔離者承擔。並舉例，前段時間一些地方對入境人員進行檢測和隔離，由政府買單，其中一些人沒有嚴格遵守，這些寬鬆的政策對過多的人員入境形成了客觀鼓勵；要集中隔離，要入境人員自己埋單，這些條件會有助於一些本可在當地居家求安的華人更認真地斟酌，此時回國是否對他們真的有利。

▼英國曼徹斯特一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）▲▼英國曼徹斯特一家超市衛生紙被掃光。（圖／路透）

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