賣口罩藥師屢遭霸凌　 職場專業尊嚴地上踩台南市藥師公會不平

▲台南市藥師公會籲請民眾給全國藥師愛的掌聲，不要給社區健保藥局藥師謾罵聲，並善待無償為你服務的藥局人員。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

口罩實名制開賣至今，各種不理性民眾對藥師不友善的脫序行為經常可見，台北有藥師因還錯健保卡被民眾要求下跪道歉，桃園有民眾因買不到口罩開車作勢要衝撞藥師，新竹有民眾因購買時間未到不能買口罩而怒嗆藥師，台中有民眾因不能挑口罩顏色花樣而怒踹藥局貨架，導致商品散落一地，讓藥師備感委屈受挫。

身兼中華民國藥師公會全國聯合會常務監事、也是台南市藥師公會常務理事的林隆昌說：「藥師是無償服務的，請善待為你服務的社區健保藥局藥師」。

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林隆昌說這次實名制口罩在社區健保藥局開賣以來，藥師願完全無償犧牲奉獻來服務全國的民眾，所收的口罩費用也都需完全上繳給國庫，從一天代售100人份的大人口罩到配合政府加量增加販售到200人份的大人口罩，社區健保藥局藥師一毛錢也沒得賺，為了讓民眾都能買得到口罩，大部分的藥師也都自動把原先1週5天無償服務代售2小時的時間延長到更多小時或是賣完為止，從白天到晚上，甚至原先假日不代售的藥局也都自動加班來服務民眾買口罩，很多藥師只能在打烊後才開始調劑給較不急的慢性病連續處方箋，或訂購用於健保的處方藥，因而被搞得精疲力竭，藥師這樣的犧牲奉獻，結果竟然是得到不理性民眾的惡意對待，真是傷透藥師的心。

台南市藥師公會理事長吳振名也說：「人家說醫者父母心，藥師是藥者慈悲心」，能苦民所苦，怕民眾買不到口罩而甘願再犧牲自己的時間、精神、體力來服務所有的民眾，請民眾真的要善待這些無償來為大家服務的社區健保藥局藥師，我們藥師既要沒錢沒收入的來服務大家買口罩，又得兼顧有實質收入的健保處方箋調劑，藥師不是公務員，政府沒發薪水給藥師，民眾繳的稅金也沒有直接進到藥師的口袋，藥師沒有欠民眾，社區健保藥局沒收入經營不下去，政府也沒有紓困方案來幫助社區健保藥局，藥局不是財團，每一毛錢都得靠自己去賺才能經營的下去，請不要踐踏我們社區健保藥局藥師的愛心，也請給我們藥師加油打氣聲，不要給藥師謾罵羞辱聲。

吳振名也說，藥師是非常善良的一群人，雖然自2月6日至今，在各地的社區健保藥局也都常會碰到不理性民眾對藥師，或是藥局人員不友善的言語羞辱或是粗暴行為，但藥師至今也都不捨得請已經很辛苦的警察人員到場處理，也都沒有主動去對這些不理性的民眾提出公然侮辱、毀損、甚至是恐嚇的告訴，只有在藥師間的群組裏大吐口水及表達不滿，每個人都是人生父母養的，藥師也是，請善待這些無償為民眾服務的藥師及藥局人員，也請不要把不滿的情緒發洩在這些人的身上，甚至出現脫序的行為，藥師可以忍，但藥師的忍耐也是有限度的，這次藥師被逼下跪道歉事件，感謝中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長及衛生福利部明快力挺藥師、譴責暴力，也感謝台北地檢署跳出來分案從嚴從速偵辦。他呼籲民眾應理性對待藥師，防疫工作是全民的責任，在藥師無償奉獻下，祈望大家都能平安度過新冠肺炎COVID-19的疫情。

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