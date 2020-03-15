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奇葩媽花5000元網購3口罩...「開箱試戴照」曝光！網笑瘋：晚上會嚇死

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▲ 媽媽曬出網購的口罩，沒想到竟然是鴿子頭套 。（圖／翻攝自「ジンギス子」推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，日本全國口罩短缺，供不應求。最近有位網友在推特發文提到，自己的媽媽先前花了5000日幣（約新台幣1433元）在網路上買了一個口罩，讓她好奇到底是什麼樣的口罩要這麼昂貴，沒想到一看到媽媽傳來的「開箱試戴圖」後，口罩的「奇葩外觀」竟讓她瞬間笑翻。

網友「ジンギス子」在推特發文說到，自己的媽媽日前花了5000日圓買了口罩，當晚就迫不及待地傳訊息告訴她，「我深夜的時候在Amazon上面找口罩，看到以後就買了」，她隨即回應「現在這個時間點，買口罩價格很貴吧？」沒想到下一秒，媽媽就馬上傳來自己戴著新買口罩的照片，「ジンギス子」這才知道，原來媽媽看上的口罩，竟然是一個「鴿子造型的全罩式面具」，讓她看了瞬間哭笑不得。

▲ 「ジンギス子」po出自己與媽媽的有趣對話。（圖／翻攝自「ジンギス子」推特）

「ジンギス子」提到，因為在搜索商品時，口罩跟面具的關鍵字都是「mask」，所以媽媽找口罩的時候，才會意外找到了這款鴿子面具，「她覺得面具實在太可愛，所以就下了單，還很貼心的一次買了2個，這樣就能跟我爸一起戴了，最後她又買一個草尼馬面具，這些加起來總共5000圓」。而媽媽後來也找來爸爸一起戴上鴿子頭套，甜蜜合照了一張傳給她。

▲ 貼心的媽媽還一次訂了2個頭套，與爸爸一起試戴。（圖／翻攝自「ジンギス子」推特）

▲ 貼心的媽媽還一次訂了2個頭套，與爸爸一起試戴。（圖／翻攝自「ジンギス子」推特）

網友們看完照片後，紛紛留言提到，「這口罩真的很與眾不同…你媽媽真有趣」、「真的笑死了，誰會戴這種面具啦」、「看完也想買來戴了，有蒼鷲造型的嗎？」、「真的戴出門，半夜路人碰到會嚇死」、「最後一張合照也太可愛了，祝你爸媽永遠幸福哈哈」、「巧了，我也有買這種面具，下次可以在路上巧遇一下」

 
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