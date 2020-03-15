超市驚見「螃蟹大逃亡」！被貼半價促銷怒衝破封膜...網笑：太便宜不甘心

▲ 超市螃蟹撕開包鮮膜，在冷藏櫃上演逃亡劇。（圖／翻攝笑ったらシェア！粉絲專頁）



實習記者羅明輝／綜合報導

超市的生鮮食材講求新鮮，如果到了快閉店前還沒有賣完，通常就會推出降價、打折等優惠便宜售出。最近就有日本網友在逛超市時，發現有隻螃蟹似乎不滿自己被打折出售，竟然直接在冷藏櫃上演「逃亡劇」，她馬上將眼前爆笑畫面拍下來，分享到推特後也讓不少網友笑翻。

從網友在推特貼出的照片可以看到，超市冷藏櫃內原價498日幣的2入螃蟹，在優惠時段時，直接以半價249日幣來販售。不過其中一隻螃蟹似乎不滿自己「身價暴跌」，竟然憤而撕開保鮮膜，從盒子逃脫，大搖大擺的在冷藏櫃裡四處逃亡，最後躲藏在水果盒的旁邊。有趣的景象讓這名網友笑得合不攏嘴，索性拍下眼前畫面，發布到網上與其他人分享。

▲ 超市螃蟹撕開包鮮膜，在冷藏櫃上演逃亡劇。（圖／翻攝笑ったらシェア！粉絲專頁）

貼文一出，隨即引起了廣大迴響，就連臉書粉專「笑ったらシェア！」（如果你笑就分享）也轉貼，網友們看完後紛紛留言，「因為打了半價，所以螃蟹也只賣一半嗎哈哈哈」、「螃蟹：太便宜我不甘心」、「竟然還活著，這螃蟹也太新鮮了吧！」、「一直逃亡下去，就能逃回大海的！螃蟹加油啊！」、「像被綁架的人質掙脫逃亡」、「哪家超市阿？這麼新鮮還半價」