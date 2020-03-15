紐澤西霍博肯市16日起實施宵禁！22時至隔日5時不得外出　餐廳禁內用

▲ 美國累計逾2800起新冠肺炎確診病例。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）病例逼近3千，紐澤西州霍博肯市（Hoboken）日前也出現首起確診個案。市長博拉（Ravi Bhalla）因此於14日宣布，16日起每天晚上10時至凌晨5時實施宵禁，除避免疫情擴散，也希望維持夜間道路暢通，方便緊急救援人員行動。

霍博肯市的宵禁將於16日晚間開始，除非緊急狀況或工作需要，所有居民每晚10時至凌晨5時間必須待在室內。博拉說明，警察局局長費蘭特（Kenneth Ferrante）14日透過電話告知他，市中心一家酒吧發生打架事件，至少1人陷入昏迷，但救護車超過30分鐘後才趕到，因為緊急救援服務電話被打爆了。

這起打架事件成為霍博肯市決定不讓酒吧繼續營業的關鍵，因為酒吧可能發生需要緊急救援的意外。但在新冠肺炎疫情衝擊之下，已經有部分需要緊急救援的民眾需求被推遲。

博拉說明，每晚宵禁期間，餐廳和酒吧只能提供外帶和外送服務，不得安排民眾內用；不提供食物的酒吧15日上午11時起也不得提供酒精飲料。酒吧老闆西塔雷拉（Mike Citarella）對此無奈表示，「這裡租金很高，店裡空無一人，光靠外帶客人和外送是無法生存的。」

霍博肯市當局此前便宣布一連串防疫措施，包括14日起暫停清掃街道，以及關閉娛樂設施與遊樂場所、日間托兒中心、兒童營地等，至少實施至20日。

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