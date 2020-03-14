新北演練出動化學兵　陳時中讚「逼真」：這就叫超前部署！





▲中央流行疫情指揮官陳時中視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府於14日舉行「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」，市府各局處參與，並協請國軍六軍團、17間新北市責任醫院醫護人員、警消、當地志工全出動支援，約達450人參與演習，新北市長侯友宜、中央疫情指揮中心指揮官陳時中全程視導。陳時中稱讚「很逼真！這就叫超前部署」。

視察長達一個半小時的防疫演習後，陳時中致詞表示，很感謝所有參與演練人員的辛勞，這個演習很逼真，且在困難的天候中完成了，平常天氣好時作業，都不知道遇到雨天時的辛苦，以及做出該做的相關準備，這個演練讓他印象深刻，「這就叫做超前部署！」侯友宜設想的很周到，醫療團隊、顧問們都非常厲害。

侯友宜致詞則說，面對疫情愈趨嚴峻，必須做好最壞打算，這場演習設想為「三千人確診」，若發生大規模社區感染時，新北市已經找好沿海風光明媚的三棟的「隔離收治中心」，供無或輕症兩千床位。經盤點新北市醫院目前最大收治床數共678床，在台北區傳染病醫療網協助下進行區域聯防，一千位患者收治於醫院，另兩千位病情穩定且康復中的輕症或無症狀病患，經中央流行疫情指揮中心確認後收治於隔離中心。





▲新北市長侯友宜、指揮官陳時中視導武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

侯友宜強調，防疫形同作戰，新北市一直都以超前佈署的態度應敵，為了強化防疫戰力以和中央、民間並肩作戰，演習最終腳本以紓解醫療系統收治量能與負荷，並輔以科技實施遠距醫療等計畫，提升各項防疫管控及應變能力，也期望透過本次演習，建立防疫標準流程。

衛生局表示，此次演習腳本由本府衛生局、消防局擬定並經台北區傳染病防治醫療網指揮官指導張上淳，現場中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長亦全程觀禮，各縣市也主動聯繫派員前來觀摩。

此演練採大規模實兵及預錄的方式進行，動員各局處、轄內醫院及國軍、當地居民及志工，超過450人參與實兵演習並運用各式專業車輛於不同場景。演習設想狀況係針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散傳播時所帶來的嚴峻挑戰等情況，實際模擬前述四大階段的防疫應變策略。

第一階段與第二階段分別為感染發生前的「防疫宣導」以及「發生零星確診個案」，第三階段「單一社區感染」，同時考量因應疫情擴大將進行社區進出管制，市府社會局及動保處需著手協助安置管制區內因父母發燒故需託人照顧的無症狀年幼孩童，及因飼主發病而無法被照顧之寵物等事項。

第四階段「大規模社區擴散傳播」模擬當確診人數已達三千人，就醫民眾短期暴增造成醫療院所門急診衝擊，衛生局擇定疫情最為嚴重社區成立「市級前進指揮所」，設立篩檢醫院，由亞東醫院協助收治重症患者進行分流措施。新北市應變醫院之一新北市立聯合醫院三重院區隨即啟動「清空計畫」。





▲中央流行疫情指揮官陳時中、召集人張上淳視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，社區進行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵人員著隔離衣消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員準備採驗檢體。（圖／記者林敬旻攝）