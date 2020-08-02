不要再堅持境外感染！　石明謹：沒本土案例鬆懈「不戴口罩」讓人憂心

▲陳時中說明各國感染風險表格。（圖／記者洪巧藍攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

台灣1日新增7例確診，創下最近單日新高，尤其是染疫比利時籍工程師無症狀又查無感染源更讓民眾憂心。雖然疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該案例是境外移入的可能性較高，但警察、知名球評石明謹認為，政府「不應再堅持沒有本土感染」，因為「有本土案例但大家戴口罩，跟宣稱沒有本土案例大家不戴口罩，我比較擔心後者。」

石明謹在臉書發文指出，台灣一定有沒被發現的社區感染，病毒也一定一直存在我們周遭自然界中，但是不是會讓人馬上染疫，還要取決於病毒的濃度、環境、接觸者的接觸量、身體狀況等因素，就像每年流感會消失一陣子，突然又有人發病一樣，有天突然又有找不出傳染源的病例一點也不奇怪，「只要病毒存在，這只是機率問題」。

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石明謹認為，落實防疫措施就是在降低感染機率，但在疫苗或特效藥找到前，機率不可能為零，每隔一段時間出現的病例就是給大家最佳的警惕機會，「趕快把鬆懈的心態收起來，重新武裝自己的防疫心態，有本土案例但大家戴口罩，跟宣稱沒有本土案例大家不戴口罩，我比較擔心後者。」

他表示，過去也曾有過3例找不到感染源的案例，但並未釀成擴大感染的災難，因此在哪裡感染的並不重要，最要緊是阻止擴散，「先前已經控制住疫情的越南、香港，這幾天又開始大爆發，這才是台灣應該憂心的。」