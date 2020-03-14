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侯友宜超前部署「社區感染」防疫演習：找回退休醫護支援人力

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▲新北市長侯友宜、指揮官陳時中視導武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、指揮官陳時中視導武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府於14日舉行亞洲首場「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」。新北市長侯友宜致詞時建議，目前盤點線上人員是不夠的，必須找回退休醫護人員，因應大規模社區感染的狀況。

侯友宜與陳時中看完整場演練後，侯友宜致詞表示，所有人員在濕冷天氣演練的人員相當辛苦，這週都在下雨 今天演練是展現新北防疫，超前部署不是一句話 是一個行動，這段時間從中央到地方一條心，敵人只有新冠肺炎，上下並肩作戰是往前走的力量，目前台灣的個案算少

他說，但是歐美疫情高升，台灣在第一波擋住中、港、澳的旅客，第二波歐、美、全球來的擋不擋得住？若大規模社區感染時怎麼做，不同的狀況如何有力量足以面對，今天整個流程詳細演練，從民眾、里長、區長完整演練，每個人的工作為何，單一社區確診個案、居家隔離個案該如何分流，何時要隔棟或全區封閉，都清楚的示範。

他表示，央北社區ABC棟的區塊分別作用，單一隔離收治中心可容納兩千人，責任醫院「清空計畫」讓醫療體系擴增到一千床，確診與無確診就可以分離，嚴重者就送至亞東醫院做治療。

侯友宜表示，若病例達一千人在責任醫院如何治療，也要做好人力調配，找回退休醫護人員，線上人員是不夠的，醫療資源夠，但人力不夠也沒辦法動作，所以中央地方為何一定要配合，當案例上升後，高達三千例的時候，是否停止部分商業活動、學校全面停課、人車分流等，是否啟動區域聯防，到時北北基宜桃是否做兵推演練，讓大家有個概念，事情發生時大家如何應對，但是，為了防疫需求沒必要就不要做用實兵演練，今天出動的人員已經是精簡再精簡。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

他說，當陳時中部長、中央專家們來看演練、指導，利用此時就可把模糊項目做釐清，並盤點實戰能力，討論出連結作戰方式，當這個方式熟練後，中央一下指令，大家就可馬上出動。隨時做好最壞打算，超前部署、全力抗疫是當前最重要的事情。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，感謝所有防疫演練人員的辛勞，這個演習「很逼真」，在困難的天候中完成了，平常天氣好時都不知道天氣不好時的辛苦，以及該做的相關準備，這個演練讓他印象深刻，這就叫做超前部署，侯友宜設想的很多，醫療團隊、顧問們都非常厲害。

演習腳本由本府衛生局、消防局擬定並經臺北區傳染病防治醫療網張上淳指揮官指導，現場中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中部長亦全程觀禮，各縣市也主動聯繫派員前來觀摩。

新北市政府這場演習現場採大規模實兵及預錄的方式進行，動員各局處、轄內醫院及國軍、當地居民及志工，超過450人參與實兵演習並運用各式專業車輛於不同場景。演習設想狀況係針對平時居家防疫整備、居家檢疫關懷、零星個案確診、單一社區感染到大規模社區擴散傳播時所帶來的嚴峻挑戰等情況，實際模擬前述四大階段的防疫應變策略。

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣待命。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵人員著隔離衣消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵人員著隔離衣消毒。（圖／記者林敬旻攝）

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