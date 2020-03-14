義大利24時內250人死亡　WHO：歐洲每天新增病例比大陸高峰期多

▲為了防止疫情擴散，義大利已宣布封城。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞13日表示，歐洲是冠狀病毒全球大流行的「重災區」，每天新增的病例比大陸高峰期還要多。歐洲確診病例和死亡人數加起來，比大陸地區以外的國家加總還要多，其中義大利和西班牙是疫情最嚴重的地區。

根據BBC報導，義大利過去24小時就有250人死於新冠肺炎，死亡人數已有1,266人，該國也在9日宣布封城。僅次於義大利的西班牙也在13日宣布，國家進入戒備狀態，將動員國家所有的資源，保護公民的身體健康。目前西班牙已有5,232確診案例，133人死亡。

▲西班牙13日死亡人數暴增50%，已有133人死亡。。（圖／達志影像／美聯社）

法國單日已多達近800人確診，巴黎三大著名景點－羅浮宮、艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮於13日晚間宣告關閉，為了避免群聚感染，無限期停到疫情穩定。除了法國，歐洲各國知名景點也採取關閉措施，西班牙全國13間博物館、挪威最大博物館、丹麥路易斯安那現代藝術博物館（Louisiana Museum of Modern Art）與荷蘭梵谷博物館（Van Gogh Museum），都宣告暫時閉館。

此外，比利時自3月14日起取消藝文活動、關閉酒吧和餐廳且各級學校停課。捷克自3月16日起禁止所有外國遊客入境，所有捷克公民也不得出境。歐盟執委會主席范德賴恩再次信心喊話，表示會員國必須履行責任共同努力，歐盟可以承受這次疫情對衛生系統和經濟衝擊。另宣布將啟動370億歐元的投資計畫，並在援助政策上給予更大彈性，以降低對歐洲經濟影響。