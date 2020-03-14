「幹話之王」WHO譚德塞神語錄一次看：應感謝中國　網轟欠全球一個道歉

▲譚德塞神語錄一次看！（圖／路透）

記者劉維榛／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）禍害全球，然而世界衛生組織（WHO）卻未對中國有所批評撻伐，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更是處處護航大金主，悖離現實的「神語錄」，包括「世界應感謝中國」、「對中國政府防疫能力充滿信心」、「中國值得我們的感謝與尊重」等，讓全球網友嗤之以鼻。

3月13日：全球5000人亡 譚德塞開WHO記者會：是一個悲痛的里程碑

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歐洲現在已經成為疫情全球「大流行」震央，是中國之外現今最多病例數和死亡地區。

共有123個國家和地區回報約13萬2000確診2019冠狀病毒疾病病例、全球約有5000人喪生，這是一個「悲痛的里程碑」。

3月11日：WHO承認「新冠肺炎全球大流行」：草率使用這名詞會帶來嚴重風險

我們關注到病毒擴散的驚人程度、嚴重程度，及（各國政府）不作為的程度。因此正式宣布，2019新型冠狀病毒肺炎成為大流行疾病。

3月10日：WHO譚德塞堅稱「新冠疫情還沒全球大流行」：但威脅變得非常真實

病毒疫情仍未達到全球大流行， 病毒已前往許多國家，全球大流行的威脅變得「非常真實」。

3月7日：陸捐款6億給WHO 譚德塞笑謝習近平：克服自身巨大困難向其他國家伸出援手

除非我們確信疫情不可控制，不然為什麼要說這是大流行呢？

同天譚德塞推特發文，「他們要捐給＃世衛組織2千萬美元，協助全球對抗2019年冠狀病毒疾病疫情。我誠摯感謝代表習近平主席傳達這個好消息的（中國駐聯合國日內瓦辦事處）陳旭大使，也誠摯感謝中國政府與人民。」

3月2日：WHO稱全球處於「未知領域」 譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制、若掌握證據，會宣布新冠肺炎是大流行病！

我們處於未知領域，過去我們從未見過一個呼吸道病原體有能力達到社區傳播，但同時，疫情可以透過正確的方法抑制。

2月24日：譚德塞讚中國「疫情已過高峰」：有可能全球大流行 但現在還不算

現在使用大流行一詞不符合事實，肯定會引起恐慌。

2月21日：WHO：中國武漢肺炎新例持續減少 不能掉以輕心

趨勢令人鼓舞，但不容掉以輕心。

2月12日：WHO：武漢肺炎比恐怖攻擊更具威力 疫苗最快18個月內完成

比起恐怖襲擊，病毒能引發政治經濟文化動盪的威力更大…國際應該更積極對抗疫情，把這項病毒視為頭號公敵。

2月11日：譚德塞警告：中國境外武漢肺炎確診「冰山一角」 無中國旅遊史散播增加

中國以外疫情傳播可能「冰山一角」，必須團結對扣病毒，確保疫情不會失控。

1月31日：WHO：「無理由」因武漢肺炎限制前往中國旅遊 祕書長表態反對

WHO反對任何針對中國的旅遊及貿易限制。

1月30日：中國境外未有死亡病例 WHO秘書長讚賞習近平：世界應感謝中國

迄今為止，我們還沒有看到中國之外的任何死亡病例，對此我們都應心存感激。

1月28日：對北京防疫武漢肺炎能力「充滿信心」！ 世衛：沒必要過度反應

對中國政府防控疫情的能力充滿信心、中國值得我們的感謝與尊重。

1月23日：WHO認錯！武漢肺炎應拉為「高等風險」 再考慮列為「國際緊急事態」

尚未演變成全球公衛危機，也沒有證據指出中國境外人傳人、中國分享疫情信息非常及時，及時採取相應措施，展現出相當高的透明度。

▲譚德塞與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

而外媒BBC也製作語錄影片，不少網友怒轟，「這個人國際法庭應該要用過失殺人罪告他吧」、「除了說廢話，他到底幹了什麼」、「全球大流行你必須負最大責任」、「武漢『肺』話」、「完全沒做到一個leader 的角色還誤導全世界」、「他是拿中國籍吧」、「欠全球一個道歉」。

事實上，出身衣索比亞的譚德塞，是WHO史上首位非洲出身的掌門人，隨折疫情一發不可收拾，他卻多次讚揚中國危機的反應，飽受外界質疑，而背後卻有錯綜複雜的利益關係，正音WHO隸屬的聯合國預算資金繳納上，中國自去（2019）年起超越日本，成為僅次於美國的第2大預算資金繳納國。

日本經濟新聞評論指出，中國正憑藉資金及政治力，入侵聯合國各機構。目前15個聯合國專門機構中，中國至少已掌控4個祕書長等首長職位。日本東京電視台及以該台為主的東京電視網節目《全球財經衛星》（WBS）披露，譚德塞是在北京推薦下才能出任WHO祕書長。而習近平的妻子彭麗媛，也長期擔任WHO的結核病、愛滋病對策親善大使。中國對衣國的投資額，在非洲僅次於奈及利亞和安哥拉，譚與北京的關係可見一斑。

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