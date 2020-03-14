赴泰不用14天自我監控了！台灣防疫獲泰國肯定　不再名列「持續感染區域」





▲泰國曼谷蘇汪納蓬國際機場。（圖／記者陳涵茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣對新型冠狀病毒（COVID-19）的防疫成效受到舉世讚揚，地方感染（local transmission）的數量迄今為止受到良好控制，駐泰國代表處經數度與泰方溝通，讓泰方瞭解我國防疫能力及成果後，泰國公共衛生部於13日晚間更新的持續地方感染（ongoing local transmission）區域名單中，已將我國除名，顯示我國防疫效能高度受到肯定。

台灣原列於持續地方感染（ongoing local transmission）區域名單中，依據泰國公共衛生部規定，自該區域入境的旅客，必須採取至少14天的自我監控（self-monitoring）措施，包括每日於衛生部通報系統登錄症狀，並向防疫官通報外出場所（上述措施開始執行日期及細節規定以泰方公告為準）。因此台灣自上述名單除名後，自台灣赴泰國的旅客，將不適用上述規定，大幅減少旅客的負擔。

不過駐泰國代表處提醒，擬自台灣赴泰國的旅客，我國雖自持續地方感染名單除名，旅客於本年9月30日前赴泰，仍須向泰國貿易經濟辦事處（台北）申辦簽證，此點並未改變。

此外，泰國仍列我國旅遊疫情警示第一級國家（注意Watch），迄3月12日中午止，已確診新型冠狀病毒（COVID-19）感染病例累計70例。代表處建議旅客在泰期間，仍依照我國衛福部及泰國公共衛生部宣導的相關防疫措施，維持個人衛生，以保健康。

在泰旅客可參考「臺灣／泰國疫情說明網」，或加入「臺僑胞武漢肺炎（COVID-19）疫情資訊」LINE群組，點擊下列網址，或加入「臺僑胞武漢肺炎（COVID-19）疫情資訊」Telegram頻道：iTaiwan119，以獲取泰國疫情及防疫措施最新資訊。如果需要諮詢泰國疫情或防疫措施，可以聯繫駐泰國代表處急難救助專線LINE或Telegram帳號：Taiwan119。

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