48萬買來整容噩夢...嫩妹「變形臉」曝光！主刀醫安慰：按斷顴骨就行了

▲愛美之心人皆有之，但卻有人把「變美」當做獲取不法收入的手段。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

在廣州一家整形診所擔任助理的小美（化名），在盛姓主任醫師「勸導」下選擇整容，但沒想到醒來後不僅左邊唇角被「切的很怪」，而且顴骨也是一高一低，對此醫師卻說「你自己用手按斷（顴骨）就行了」。如今她無法上班失去收入來源，每月還要還高額的網貸利息。

據《中新經緯》報導，小美2018年1月到一家名叫「涵茜尚美」診所應聘助理，而負責指導她的主任醫師盛某表示，「你的形像不好，如果做了整形手術，在我們這裡工資會高很多。」這位盛醫師自稱是南方醫科大學博士，擁有亞洲整形醫師協會高級會員、國內自體脂肪移植專家、廣東省家庭醫師協會會員等一系列稱號。

小美8月開始按照盛醫師的建議整形，然而在臉部線調和開嘴角手術中，儘管做了全身麻醉，但中途卻多次意外甦醒，導致左邊唇角被「切的很怪」。經四川綿陽市人民醫院檢查診斷為「口角開大整形術後併發症」，疤痕至今未能消除，對此盛醫師則一直安慰稱，「過段時間就好了，沒有事。」

▲小美整形失敗。（圖／中新經緯）

與此同時，盛醫師再次勸說小美做了隆鼻和顴弓降低手術，按相關規定，本該分開做的項目卻合二為一，只為盡快完成。這次手術後，小美出現不良反應嘔吐了2天。

經珠江醫院診斷，小美的鼻子因2天內做了隆鼻和取假體的手術導致穿孔、留疤並引發了感染，鼻孔大小不一，顴骨也是一高一低。令人震驚的是，主刀醫師盛某給出的治療方法卻是「你自己用手按斷(顴骨)就行了！」

根據小美的說法，上述整形費用合計逾11萬元（人民幣，下同，約新台幣48萬元），均對盛醫師個人進行轉賬，第二次的手術費除了轉賬的2.8萬，還有在盛醫師推薦下，用網貸平台貸款的6萬元，而所有的費用均沒有開具發票，後來再去追問美容公司時，卻得到了「我們從來不蓋章」的答覆。如今，小美不但無法上班失去收入來源，每月還要還高額的網貸利息。

▼ 收費憑證。（圖／中新經緯）

小美找到了涵茜尚美醫療美容門診部，要求對整形失敗進行賠償，但該公司卻表示，盛醫師只是藉用公司場地，因此公司無義務作出賠償。該診所之後再度表示，「盛某因存在道德問題已不在我們院上班，對於消費者的投訴我們已經與衛計部門一起合理合情的處理完了，這件事是盛某的個人行為，不是我們院的問題，該說的我都說了。」