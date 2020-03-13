農委會獲35.57億元紓困預算　對「蔬菜、豬肉、花卉、肥料」提因應對策

▲農委會呼籲，肥料原料庫存充裕，且進口順暢，不會受疫情影響。（圖／農糧署提供）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎疫情持續延燒，立法院會今（13日）通過600億紓困特別預算，其中，農委會獲35.57億元。農委會今日盤點產業受影響狀況，針對蔬菜、豬肉、花卉及肥料等4面相進行因應對策。

農委會副主委陳駿季說明，為提升短期葉菜類消費量，農委會從16日起將不定期、不定品項提供當季蔬菜給國軍加菜，由26處副供站原供應單位每週提供2次，另也將提供20處慈善團體，依機構需求及所在地點分配。

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▲農委會今日盤點產業受影響狀況，針對蔬菜、豬肉、花卉及肥料等4面相進行因應對策。（圖／記者崔至雲攝）

針對花卉產業，陳駿季表示，農委會整合產業團體及公協會力量，將於4月至10月期間分階段推動振興方案。第1階段措施主要針對4月份起盛產花卉，規劃於北中南都會區景點設置大型花卉展示，另擇定大眾交通節點辦理中小型花卉療育展示等系列活動；第2階段為提升花卉消費，與產業團體持續規劃拓展網路電商及多元實體通路等措施。期能以花療癒民眾、刺激買氣，衝高國產花卉使用量。

對於近期部分農民反映買不到肥料，陳駿季也說，農委會除將自16日起推出各地農會及肥料商行開辦肥料預購服務工作，提供便利的購肥管道，農友可以到銷售處預購需要的品項及數量，農委會則會協調台肥在5-7日內供應，充分滿足農友施肥需求。

▲為鼓勵民眾購買花卉，農委會整合產業團體及公協會力量，將於4月至10月期間分階段推動振興方案。（圖／記者林悅翻攝）

另外，對於急於用肥之農友，農委會也推出拌肥服務，陳駿季說，農友可依照台肥製作的拌肥指南及配方，就可簡單方便完成各種複合肥混拌施用。農委會呼籲，肥料原料庫存充裕，且進口順暢，不會受疫情影響。農友不要恐慌，肥料有需要再買即可，現在有預購更不用擔心以後買不到，所以不必囤積，況且肥料放久了會受潮硬化不好施用。該會同時強調，肥料價格絕不會調漲，請農友放心。

農委會指出，小葉菜的生產期短，容易受消費影響其價格，該會除加強辦理多元管道行銷工作，如後續仍無法有效穩定供需，該會不排除採取耕鋤措施，惟相關措施仍須審慎研議。

陳駿季最後強調，未來將持續推動因應措施，包含強化行銷宣傳，提振農畜水產品消費及價格；提高海外拓銷補助額度，增加外銷誘因；優化休閒農遊場域，振興產業拓展客源；提供優惠貸款及利息補貼，紓緩業者營運負擔。

