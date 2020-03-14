人間淨土！大溪地航空推包機9月飛往「復活節島」　19小時就能朝聖摩艾石像

▲復活節島。（圖／飛達旅運提供）

記者賴文萱／台北報導

大溪地航空2020復活節島包機加開班次了，釋出9月包機行程，不只踏上人間淨土「大溪地」，還能一窺神秘的「復活節島」面貌。原飛行時間高達35小時，還得轉機3次，透過包機只要飛行19小時，轉機2次就可抵達。

大溪地航空（Air Tahiti Nui）加碼推出2020最後一班特別包機，大溪地直接飛往復活節島Easter Island，原從台灣出發需飛行將近35小時的航班，現在只要19小時。另外，包機使用大溪地航空全新波音787執機，商務艙、豪華經濟艙和經濟艙全球同步開賣。

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▲大溪地航空。（圖／大溪地航空提供）

目前法屬玻里尼希亞（大溪地）法屬玻里尼西亞（大溪地）尚未有任何確診新型冠狀病毒之案例，但為因應疫情快速擴散，為確保旅客及機組團隊之安全與健康，大溪地航空配合法屬玻里尼希亞政府相關規定，將加強各地區前往大溪地帕比提機場實施相關防疫措施，所有欲搭乘大溪地航空前往大溪地的旅客皆須提供相關健康證明。

▲大溪地航空經濟艙。（圖／大溪地航空提供）

大溪地航空表示，在這緊張不安的時期，大溪地不愧是地球上最珍貴的一塊淨土，希望在疫情過後，能為悶壞的了台灣旅客，提供一個安全、放鬆又私密的度假選項。機票不開放網路販售，相關行程需洽大溪地航空台灣總代理飛達旅運。

大溪地為國際大片取景、影星名人的私密渡假天堂、好萊塢明星的後花園，五大群島猶如散落南太平洋上的珍貴珍珠，是各國旅客首選的頂級蜜月勝地。行程中包含各大島嶼的各種體驗行程，包含觀鯊、戲魟等難得的近距離體驗。

▲南太平洋的復活節島，島上超過六百尊摩艾石像 Moai。（圖／飛達旅運提供）

而另一座位於南太平洋的復活節島，島上超過六百尊摩艾石像 Moai 之謎仍未解開，還有神話般的鳥人祭。假期中包含復活節島上的各種踩點行程，走訪山上海邊火山旁的各種摩艾石像。

▲索菲特茉莉亞島，艾美波拉波拉水上屋。（圖／大溪地航空提供）

兩個島嶼的最大共通點就是人煙稀少，卻擁有著震撼美景等待著被見證永存記憶中。這次的大好機會可以一趟體驗這兩個島嶼截然不同的迷幻魅力。