設計鬼才看過來！Airbnb徵求「十大最酷房源」　獲選可得300萬裝潢基金

▲Airbnb統計，今年特色房源搜尋量成長七成。（圖／Airbnb提供）

記者李宜秦／台北報導

近年來消費者偏愛獨特裝潢的民宿旅館，Airbnb統計，預定量最多的房源包括樹屋、蒙古包等，特色房源搜尋量大增7成。為此，Airbnb首度推出3000萬元的獨特房源基金，徵求10項最跳脫常規的創意房源，每個專案可得300萬元基金，即起開放報名，評審將根據創意、可行性、永續性與社會公益四大指標評分。

Airbnb表示，Airbnb 獨特房源基金將由各界專家組成的評審團選出獲獎者，包括曾榮獲艾美獎、東尼獎和葛萊美獎的演員 Billy Porter 、Airbnb於愛達荷州的巨型馬鈴薯屋的房東 Kristie Wolfe ，以及建築公司MVRDV等。

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▲Airbnb表示，近年來消費者越來越偏好特色房源。（圖／Airbnb提供）

Airbnb表示，此次徵選將選出10名設計者，每個專案可得300萬元的房源基金，可用於實踐全新的創意想法，也可改造獨特房源、進行老屋再生計畫。

據統計資料顯示，近年來消費者對於非傳統的特色房源興趣大增，如牧羊人茅屋、風車、迷你屋等非傳統特色房源，搜尋量較去年大增7成，全球預訂量最多的特色房源包括圓頂屋、露營車、樹屋和蒙古包等。

▲Airbnb徵求創意房源。（圖／Airbnb提供）



評審Billy Porter表示，「對我而言，只有一件事比不斷突破自己的風格設計更棒，那就是幫助別人這麼做。我很興奮能與 Airbnb 合作，在全球找尋最瘋狂、最精彩的房源創意。我已經迫不及待地想要親眼看看，全世界的設計愛好者們會想出什麼好點子」。

建築公司MVRDV 的合夥人 Fokke Moerel 也表示，「Airbnb 獨特房源基金是旅宿業的嶄新開端，讓人們有機會創造大膽、具想像力的夢幻建築，每個人對於房源的創意發想都有機會成真，並讓全世界的旅客有機會體驗，進而持續啟發其他世人」。

▲Airbnb祭出3000萬元徵求特色設計。（圖／Airbnb提供）