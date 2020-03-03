騙遊民假結婚後推落山崖殺害詐保　民宿老闆判14年定讞

▲淡水高級民宿殺遊民詐保案件，最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市淡水高級民宿「老董的家」，負責人李憲璋被控於2007年間利用女友與遊民假結婚、再帶到大陸員工旅遊而殺害，企圖詐領鉅額保險金。李男等人被依殺人罪嫌提起公訴，李男2度遭判無期徒刑，更二審改將他判刑17年。案經最高法院審理，3日將他殺人罪部分判刑14年定讞，另外部分偽造文書罪撤銷發回更審。

本案因刑事局在2007間接獲保險公司報案，發覺李憲璋舉辦的「老董的家」員工旅遊有問題，進行偵辦。全案於2008年偵破，檢警認為李男因積欠債務，竟安排女友連上瑩（後改名為連鈺湘）與遊民假結婚，並安排2人到大陸地區蜜月旅行；但因連女拒絕，李男改安排2名男人陪同遊民到大陸「員工旅遊」。

而一行人抵達當地後，隔天下午2男就將遊民帶到黃山臥雲峰一處觀景平台假裝拍照留念，趁四周無人，將遊民梁姓男子推落山崖摔死。檢警發現，李男在事發前就為遊民投保高額保險，事發後連女也不斷催促保險公司理賠6200萬元，案情頗有疑問。經過抽絲剝繭後，檢警認為李男、連女等人涉嫌以假結婚方式，殺害遊民並詐保。

檢警發動偵查行動，搜索「老董的家」，並逮捕李男等人，還救出4名遊民。經過清查後，檢警發現民宿來來去去共私行拘禁19名遊民，原來李男等人除殺害遊民外，也以遊民為人頭向銀行詐貸1億3千餘萬元。檢方最後依照殺人、偽造文書、詐欺取財等罪，對李男、連女2人提起公訴。

一審法院將李男重判無期徒刑，二審改判20年，但更一審又改判他無期徒刑；同案連女也被認定犯下殺人罪，一審判刑11年、二審與更一審均改判10年6月。但案件到了更二審，因本案審理超過8年，法院引用《刑事妥速審判法》減刑；李男殺人罪部分改判14年、褫奪公權9年，另外加上4個偽造文書犯行，總計改判17年，連女殺人罪部分改判8年、褫奪公權4年。全案再上訴最高法院，最高法院將殺人罪與部分偽造文書罪先行定讞，李男殺人罪判刑14年定讞、連女殺人罪判刑8年，另外李男部分偽造文書罪，撤銷發回更審。