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Spotify增多款「新冠病毒」播放清單　這組歌曲還能確保你洗手20秒

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▲▼Spotify出現多款「新冠病毒」播放清單。（圖／截自Spotify）

▲Spotify出現多款以「新冠病毒」為主題的播放清單。（圖／截自Spotify）

記者王曉敏／綜合報導

在新冠病毒席捲全球之際，許多人都希望能盡一己之力為地球做些什麼，其中最特別的就是近期Spotify上出現大量與新冠病毒相關的播放音樂清單，讓人體會到世界各地人們對當前危機的感受及幽默的應對方式。

2月23日，義大利北部的倫巴底（Lombardy）及威尼托（Veneto）兩地區內的10幾個市鎮被隔離封鎖，於米蘭生活了13年的音樂工作者弗雷尼（Carlotta Freni）為此創建了隔離播放清單「Songs for Pandemics（大流行）」。弗雷尼接受Business Insider訪問時說：「對我而言，音樂是表達情感並在記憶中留下特定時刻或歷史的主要方式。」

隨著義大利疫情升溫，弗雷尼意識到他們待在家裡以防止被感染，「因此我決定為我的朋友們創建一個播放列表，以便與他們分享一些音樂並產生一些共鳴，讓這一切能順利過去。」為忠於這個「近代史上最獨特的時期」弗雷尼在清單中加入了過去幾周發布的新專輯、因疫情取消演出的音樂家的作品、與危機時刻有關的歌曲等，「很高興我能以非常簡單的方式為人們的健康做出貢獻。」

其他Spotify用戶也紛紛發揮創意，其中名為jenntrev的用戶創建了「Coronavirus Hand Washing Playlist」（新冠病毒洗手歌單）。據他的描述，歌單中的51首歌首都包含了至少20秒以上的哼唱片段，提供聽眾在洗手時能哼唱這些片段以確保自己符合美國疾病控制預防中心（CDC）所制定的洗手準則。

不過透過這些歌單，也可觀察到部分用戶的悲觀情緒。如歌單「COVID-19 Quarantine Party」（COVID-19隔離派對）即傳達出濃濃的沮喪感及被迫接受感，其歌單內的歌曲包括獨立搖滾樂團Vampire Weekend的「The Kids Don't Stand a Chance」，及Ramones的「You Sound Like You're Sick」、Muse的「Time Is Running Out」等。

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