國際奧會：東京奧運如期舉辦　選手參賽資格可做必要調整

▲新冠疫情衝擊，讓東京奧運舉辦時間備受關注。（圖／路透社）

文／中央社洛桑17日綜合外電報導

國際奧會今天說，2020年東京奧運將如期舉行，並表示儘管武漢肺炎全球蔓延，IOC仍全力投入舉辦這項盛會；至於因疫情而取消的資格賽，可對選手取得資格的辦法做出必要調整。

國際奧林匹克委員會（IOC）和國際單項運動協會商討後發表聲明指出，受到疫情衝擊，奧運資格賽有必要更動，但仍計劃如期於7月24日至8月9日舉行東奧，此刻任何揣測只會適得其反，「IOC鼓勵所有運動員繼續全心全意備戰奧運」。