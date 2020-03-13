月薪最高99K！　漁業署徵「遠洋漁業觀察員」





▲漁業署招募遠洋漁業觀察員，該職位陸上薪資為4萬3千元，海上薪資約6萬8千元至9萬9千元。（圖／漁業署提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會漁業署昨日晚間在臉書上招募遠洋漁業觀察員，該職位陸上薪資為4萬3千元，海上薪資約6萬8千元至9萬9千元，每年在海上執行任務6個月以上，享有勞健保。漁業署表示，凡有意願的民眾即可在20日下午5時前，至中華民國對外漁業合作發展協會官網上申請即可。

漁業署小編指出，「有沒有上次看到訊息卻錯失良機的朋友？快快！遠洋漁業觀察員徵才第二梯來啦！無需猶豫，履歷投下去，遠洋漁業歡迎您的加入，跟著中華民國對外漁業合作發展協會一起乘風破浪～go go」。

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▲漁業署徵「遠洋漁業觀察員」。（圖／翻攝漁業署臉書）

根據徵才公告指出，這次徵才的遠洋漁業觀察員將招募正取9名，備取若干名。該職位的工作內容為，收集觀察船基本資料、漁具組成、作業方式、作業地點、漁獲量、魚體處理及咬食情況、生物採樣、生物樣本處理情況、紀錄觀察員紀錄表。漁獲魚體及混獲生物拍照，並註記說明圖像檔以供學術研究之用。協助安裝漁獲回報軟體及訓練船長利用VMS回報漁獲等。

漁業署進一步說明該梯次徵才，甄試日期預計3月下旬或4月上旬。報到日期預計4月中、下旬，確定日前期將另行通知。