疫情衝擊九孔鮑1.7億年產值！漁業署：建議大陸鮑進口管制延至5月底

▲ 國內九孔鮑養殖年產量約為244噸，產值約1.7億元。（圖／新北市漁業處提供）



記者許展溢／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，間接衍生貢寮鮑銷售疲弱，業界盼大陸鮑禁止進口期間延長至5月，漁業署今（15 日）表示，已掌握狀況，建議經濟部將大陸活、生鮮及冷藏鮑魚禁止進口管制期限延至5月底。

漁業署指出，國內九孔鮑養殖年產量約為244噸，產值約1.7億元。新北市貢寮區為最大產地，產量及產值分別佔國內88%及83%。但今年國產九孔鮑因受疫情影響銷售疲弱及暖冬影響成長較緩慢，產地至少2成以上尚未出貨，目前產地價格約為320-340元/斤，較去年同期微跌。

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為維護產業利益，漁業署表示，農委會前協調相關部會，採取產業保護措施，包括經濟部在去年4月26日公告每年11月至3月期間禁止大陸活、生鮮及冷藏鮑魚進入台灣、嚴格查緝非法走私，加強邊境查驗及輔導漁會建立品牌及辦理行銷活動等措施，有效行銷國產優質九孔鮑。也依「行政農業委員會對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」，辦理漁業貸款利息補貼、加強內外銷等相關措施。

對於產業界建議，漁業署強調，為協助產業度過難關，除與新北市政府共同輔導貢寮區漁會研擬計畫，持續加強國產鮑魚之國內行銷外，同時刻正行文請經濟部國際貿易局將大陸活、生鮮鮑魚進口期限延長2個月至5月底，以穩定產銷。