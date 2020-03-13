雪梨天空出現「WASH HANDS」字樣！抬頭即可見...民眾驚呼連連

▲雪梨天空出現飛機噴字「WASH HANDS」，呼籲大家洗手。（圖／翻攝自Amelia McGuire@ameliamcguiree推特）

實習記者施怡妏／綜合報導

澳洲雪梨（Sydney）的天空中12日出現鼓勵人心的話語，飛機飛過天空寫下「wash hands」，只要抬頭就可以看見，吸引許多民眾的目光，不過幕後策劃的人還不知道是誰。前一天也有人在天空寫下「STOP F1」，希望可以取消一級方程式賽車（F1）在澳洲站的賽事。

“Wash hands” has been written in the sky in Sydney. #coronavirusaustralia pic.twitter.com/qDM4tpp0wX — Amelia McGuire (@ameliamcguiree) March 12, 2020

綜合澳洲媒體報導，12日下午3時有人駕著飛機天空中寫下「wash hands」，在疫情肆虐的期間，希望大家勤洗手，做好防疫的工作，同樣的手法在前一天也有上演過。澳洲墨爾本一名McLaren車隊工作人員確診感染，退出澳洲大獎賽，於是有人在天空中寫下「STOP F1」，希望可以取消此賽事。

▲澳洲雪梨天空出現「STOP F1」。（圖／路透）

為了避免疫情擴大，F1主辦單位在各車隊以及車手的壓力之下，13日早上決定取消澳洲站賽事。原本預計4月19日在上海舉行的F1大獎賽中國站，也因疫情關係宣布延期。截至13下午14時，澳洲確診人數159人，3人死亡。