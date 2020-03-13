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馬尼拉封城30天　杜特蒂收到習近平慰問信「有需要跟我說一聲就行」

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▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

▲受到新冠肺炎疫情影響，菲律賓馬尼拉連封17座城市，包含1座直轄市。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日宣布，為了控制疫情，從本周日（15日）開始的30天內，將對擁有1,200萬人口的馬尼拉首都都會區實施「封城令」。雖然是封城禁令，但內容還是有彈性的，只要出示證明，出入境依然可以「正常往來」。日前杜特蒂收到中國大陸主席席近平的慰問信，在記者會上感動表示，「真心的感謝習近平！」

綜合外媒報導，杜特蒂12日晚間8點50分許透過電視發表全國喊話，將菲律賓的預警等級提升至紅色代碼2級（Code Red Sublevel 2），意味著示警最高級，馬尼拉都會區也將在3月15日開始，執行連續30天的「社區隔離」（community quarantine）。在直播上，杜特蒂將「社區隔離」的用詞更改，「什麼東西啊，馬尼拉就是『封城』（lockdown）！封城就是封城，沒有其他的意思，大家也不必因此感到恐慌」，不是因為有誰要動武，更不是爆發戰爭，「我現在說要封城，是為了要保護大家，保護你們不給COVID-19感染啦！」

▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂收到慰問信感動，「謝謝習近平」。（圖／達志影像／美聯社）

杜特蒂在直播中還提及習近平，「大家都知道習近平主席對我們一直都很好，他之前還有寫信給我，表示他很願意幫忙，有什麼需要跟他說一聲就好」，感激對方的關心，還稱讚大陸防疫做得很好，因此經過討論之後，准許在大陸工作的600多名菲律賓公民，只要簽署「風險切結書」，就可以自行飛往湖北以外的大陸地區「復工」。

其他部門對此強調，「馬尼拉沒有要學武漢」，無法遠端作業的企業還是可以到公司上班，都會區以外的居民與國際航班出入境，只要出示證明，都可以正常通行，不會受到影響。首都馬尼拉人口組成較複雜，也是國家的經濟核心，透過一個月的緩衝期，希望可以減少疫情的威脅。

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