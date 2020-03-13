防疫優先！法務部長蔡清祥要求新上任檢察長速偵速結

▲高等檢察署檢察長邢泰釗（左）將印信交給台北地檢署檢察長周章欽（右），由法務部長蔡清祥監交。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

疫情持續升溫，法務部13日仍舉行檢察長交接布達典禮，但縮小規模，簡單隆重。而法務部長蔡清祥致詞時，更強調「防疫優先」的政策，要新上任的檢察長對於違反防疫相關規定者若涉及刑責，應該速偵速結，並且嚴懲重罰；另外因案扣得的防疫物資，需配合徵用、配合監所收容人犯隔離等等措施。

本次共有17個檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是台北地檢署檢察長邢泰釗高升，接任高等檢察署檢察長，未來將統籌全國一二審檢察官，並為刑事案件的實質總指揮。而邢泰釗辦案績效卓著，是北檢首任黑金專組的主任檢察官，督軍嚴明。此外他還喜愛文史、藝術，他擔任北檢檢察長任內，非常關心當地受刑人與更生人相關業務，任內還推動台北監獄銅雕班的成立，也把受刑人的銅雕作品展示在北檢內部，大獲好評。他擔任高檢署檢察長後，未來將兼任更生保護會與犯罪被害人協會2會的董事長，對我國獄政人權將有長足的提升。

而本次交接典禮中，因疫情影響而縮小規模，由法務部長蔡清祥主持。他致詞時提到，「目前各地檢署最迫切且優先的要務，就是防疫工作及相關案件之處理，特別條例公布施行及防疫一級開設後，各地檢署均已成立「防疫處理小組」，本部也一再重申，對於違反防疫規定者若涉及刑責，應該速偵速結，並且嚴懲重罰。對於檢察官開庭偵訊疑似武漢肺炎患者之防護及外勤相驗之SOP流程，及因案扣得之防疫物資配合徵用、配合監所收容人犯之隔離措施等，均已有函示俾供遵循，請各位檢察長檢視因應作為是否完備，並貫徹執行。」

另外蔡清祥也提出四項重點工作，勉勵新任檢察長：一、打造有理念、有熱情的檢察團隊。檢察長上任之後，必須將整個地檢署的熱情帶動起來，讓每個地檢署都活力充沛，成為人民可靠的依賴。二、掌握時間點，解決社會亂象。檢察長有責任教導檢察官，現代檢察官的角色不僅是被動受理刑事案件的偵查而已，更應以解決社會亂象為己任，勇於任事積極參與。三、以檢察業務為核心工作。檢察業務是唯一最重要的核心業務，不可本末倒置、主從易位，尤其參與與檢察業務無關的活動要審慎評估有無必要性。四、調整心態，立足基層。做為檢察長要去除做官的心態，要跟檢察官站在一起，培養互信的基礎，了解工作瓶頸，引導找到一條正確辦案的路徑，幫忙解決任何困難，一起並肩作戰，一起互相扶持，一起流汗，一起收成。

▼檢察長宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）