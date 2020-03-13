　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

防疫優先！法務部長蔡清祥要求新上任檢察長速偵速結

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲檢察長交接典禮，台北地檢署檢察長周章欽與邢泰釗交接。（圖／記者林敬旻攝）

▲高等檢察署檢察長邢泰釗（左）將印信交給台北地檢署檢察長周章欽（右），由法務部長蔡清祥監交。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

疫情持續升溫，法務部13日仍舉行檢察長交接布達典禮，但縮小規模，簡單隆重。而法務部長蔡清祥致詞時，更強調「防疫優先」的政策，要新上任的檢察長對於違反防疫相關規定者若涉及刑責，應該速偵速結，並且嚴懲重罰；另外因案扣得的防疫物資，需配合徵用、配合監所收容人犯隔離等等措施。

本次共有17個檢察長職位異動，其中最受矚目的，就是台北地檢署檢察長邢泰釗高升，接任高等檢察署檢察長，未來將統籌全國一二審檢察官，並為刑事案件的實質總指揮。而邢泰釗辦案績效卓著，是北檢首任黑金專組的主任檢察官，督軍嚴明。此外他還喜愛文史、藝術，他擔任北檢檢察長任內，非常關心當地受刑人與更生人相關業務，任內還推動台北監獄銅雕班的成立，也把受刑人的銅雕作品展示在北檢內部，大獲好評。他擔任高檢署檢察長後，未來將兼任更生保護會與犯罪被害人協會2會的董事長，對我國獄政人權將有長足的提升。

而本次交接典禮中，因疫情影響而縮小規模，由法務部長蔡清祥主持。他致詞時提到，「目前各地檢署最迫切且優先的要務，就是防疫工作及相關案件之處理，特別條例公布施行及防疫一級開設後，各地檢署均已成立「防疫處理小組」，本部也一再重申，對於違反防疫規定者若涉及刑責，應該速偵速結，並且嚴懲重罰。對於檢察官開庭偵訊疑似武漢肺炎患者之防護及外勤相驗之SOP流程，及因案扣得之防疫物資配合徵用、配合監所收容人犯之隔離措施等，均已有函示俾供遵循，請各位檢察長檢視因應作為是否完備，並貫徹執行。」

另外蔡清祥也提出四項重點工作，勉勵新任檢察長：一、打造有理念、有熱情的檢察團隊。檢察長上任之後，必須將整個地檢署的熱情帶動起來，讓每個地檢署都活力充沛，成為人民可靠的依賴。二、掌握時間點，解決社會亂象。檢察長有責任教導檢察官，現代檢察官的角色不僅是被動受理刑事案件的偵查而已，更應以解決社會亂象為己任，勇於任事積極參與。三、以檢察業務為核心工作。檢察業務是唯一最重要的核心業務，不可本末倒置、主從易位，尤其參與與檢察業務無關的活動要審慎評估有無必要性。四、調整心態，立足基層。做為檢察長要去除做官的心態，要跟檢察官站在一起，培養互信的基礎，了解工作瓶頸，引導找到一條正確辦案的路徑，幫忙解決任何困難，一起並肩作戰，一起互相扶持，一起流汗，一起收成。

▼檢察長宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）

▲檢察長交接典禮，宣誓就職。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
好市多貨架被清空！矽谷人妻曝當地恐慌：已有ATM領不到錢
蘋果新iPhone售價出爐　官網將直接上架
苗栗國中妹遭3打1「輪流甩巴掌」！施暴學生移送法辦
快訊／立院三讀紓困特別預算！600億經費「一毛未刪」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男開賓士西濱競速！「時速104km」一路狂飆…他被逮喊：我還有阿嬤要照顧

為免官官相護　民間望《法官法》子法增加非法律人評委

我家在「那裡」…人臉辨識系統建功　板橋暖警助失憶老翁返家

畫面曝光！互看不爽飛椅砸頭　囂張毆打並嗆警「X你娘」…下秒被壓制

龜山民宅火災燒出1具男焦屍　警追到失蹤母子檔：夫妻吵架才離家

北市美女議員耿葳母親當助理被追債　姑姑厲耿桂芳轉帳到她戶頭…緩起訴

防疫優先！法務部長蔡清祥要求新上任檢察長速偵速結

台中婦暗夜狂飆闖紅燈　警攔截後未開罰反鳴笛助開首...暖心原因曝光

台中船長相約捕魚落海！友遍尋不著報警　尋獲已成浮屍

遭3打1「輪流甩巴掌」霸凌！苗栗女國中生開吉了　3施暴學生移送法辦

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

吳宗憲直播重申憂鬱症「不知足」　安慰朋友的角度：去看到你手中擁有的

小禎爆「離婚手續卡關」全因李進良　找前夫打醫美不用錢：他親自弄

致敬辛勞！醫師揪爸媽為同業送暖　「每天備百杯咖啡」前線人員：感動

口渴仙氣浪貓撒嬌求開水龍頭喝完秒變臉轉身離去：你是誰？

2男開賓士西濱競速！「時速104km」一路狂飆…他被逮喊：我還有阿嬤要照顧

為免官官相護　民間望《法官法》子法增加非法律人評委

我家在「那裡」…人臉辨識系統建功　板橋暖警助失憶老翁返家

畫面曝光！互看不爽飛椅砸頭　囂張毆打並嗆警「X你娘」…下秒被壓制

龜山民宅火災燒出1具男焦屍　警追到失蹤母子檔：夫妻吵架才離家

北市美女議員耿葳母親當助理被追債　姑姑厲耿桂芳轉帳到她戶頭…緩起訴

防疫優先！法務部長蔡清祥要求新上任檢察長速偵速結

台中婦暗夜狂飆闖紅燈　警攔截後未開罰反鳴笛助開首...暖心原因曝光

台中船長相約捕魚落海！友遍尋不著報警　尋獲已成浮屍

遭3打1「輪流甩巴掌」霸凌！苗栗女國中生開吉了　3施暴學生移送法辦

美國1215人確診！　指揮中心：評估對這3州提升旅遊疫情建議

網購口罩神回饋！　「3片口罩＋運費」22元銀行全埋單

車停路邊意外遭撞　永康警追出肇事車主獲肯定感謝

美股狂瀉中概股遭殃　女性電商蘑菇街大跌近30%

網傳「2020年消失的企業」名單條列137家　專家曝：非一日之寒

PTT爆紅網美祈錦鈅畢業了！　染回黑髮「清純學士照」曝光

福特「最Man越野車」Bronco間諜照曝光　經典美式小馬即將回歸

亮･珠寶／最大配對梨形哥倫比亞祖母綠現蹤　CINDY CHAO震撼歐洲藝術博覽會

受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

麗豐-KY去年EPS 18.02元　董事會決議配發每股現金股利13元

社會熱門新聞

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

攝影師拍處男殺手毛衣少女　法官認猥褻重判

台商趴趴走遭罰百萬！檢疫所內情緒失控

綠帽夫：我老婆被你騎1、20年！兄弟嗆「她也歡喜歡喜」

秘傳食譜被抄襲　她怒嗆廠商挨告獲不起訴

國中女遭3打1甩巴掌！施暴學生送辦

快訊／國二少女陳屍住家　警排除他殺

知名生蠔小屋老闆　偷拍辣妹裙底

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

人夫約戰「6年151次」　小三嗆正宮：我是他的女人

遭友人掏槍指頭！他拔魚刀殺死人下場曝

藥師忙發口罩　嘉義女竟趁機偷枇杷膏

誆投資型保險保證獲利　賣7客戶44張保單涉詐欺

更多熱門

相關新聞

院檢警使用視訊會議軟體進行連線訊問

院檢警使用視訊會議軟體進行連線訊問

因應新冠病毒疫情，台南市警局維護員警健康，防止群聚感染，並兼顧犯罪嫌疑人健康與法律權益，市警局配合台南地檢署及台南地院於防疫期間，相關「複訊」、「具結」或其他類似偵查庭詢問需求，透過台南地檢署使用視訊會議軟體進行連線訊問，達到積極防治、實體隔離、異地問訊、科技執法等指標性要求。

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

「主席掉到凡間！」林為洲讚江啟臣接地氣：主席在哪黨中央就在哪

黃偉哲視察虎尾寮市場分送洗手液

黃偉哲視察虎尾寮市場分送洗手液

新北鐵鎚弒父案　無期徒刑定讞

新北鐵鎚弒父案　無期徒刑定讞

防疫拉到國安層級　羅致政：經濟也該超前部署

防疫拉到國安層級　羅致政：經濟也該超前部署

關鍵字：

法律人權法務部檢察長交接檢察官司法改革蔡清祥檢察長速偵速結防疫

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／剛見川普　巴西總統發言人確診

巴西總統發言人確診　川普回應了

露臉才3週　他「折斷鼓棒」被公司炒了！

蔡宜芳示愛「完整我」　當晚被帶進摩鐵

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

「豬揚戀」玩完？周揚青小號回應了

更／印度爆死亡首例！76歲翁死後確診

美女主播房業涵新聞稿一丟…跳起洗手舞！

桃園男把妻分屍7塊…掏空內臟放冷凍！女兒開袋見媽頭顱

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

全球大流行　譚德塞：各國不作為

患憂鬱症…被吳宗憲回「因為不知足」李明川發聲

加拿大總理杜魯道　宣布自我隔離

苗女學生遭霸凌　3打1輪流甩巴掌

BBC英文提問　超神手譯員背景曝光

更多

最夯影音

更多
《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過

《青春有你2》短髮女孩一唱歌融化全場　Lisa雙手捧臉頰驚訝：我之前聽過
Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

Lisa《青春有你2》大露「小蠻腰」　熱跳演唱會Solo曲《Attention》氣場全開！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

簡單步驟DIY「雞蛋沙拉三明治」掌握小技巧...餡料口感大升級！

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

實名制2.0！她讚7塊運費超便宜　評政策是滿分...阿嬤看法大不同

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

吳尊曝光「認定林麗吟」關鍵原因！　「陪我照顧病母」：一起分擔了痛苦

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面