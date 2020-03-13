逆子罰老父深蹲遭拒竟持鐵鎚弒父！無期徒刑定讞

▲新北市黃姓男子鐵鎚弒父，判無期徒刑定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市黃姓男子，2018年10月間與年近7旬的父親口角，竟處罰患病的老父深蹲。老父拒絕，黃男暴怒，拿起鐵鎚威脅老父，而後以鐵鎚木柄重擊老父四肢，再用鐵鎚痛毆老父頭部，活活打死老父。一、二審法院均將黃男判處無期徒刑，案經上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，黃父曾因車禍意外，腦部2度開刀，以致行動遲緩、言語不清，與妻子及曾在大陸就讀中醫學科、並曾於診所執業的42歲的兒子黃男，3人同住在新北市板橋區。黃男脾氣不好，常對老父大小聲、甩老父耳光，還曾因老父做錯事，處罰老父仰臥起坐、蹲馬步，黃男還強辯說是藉此「活絡父親腦部」。

而本案發生於2018年10月14日上午11時許，當時黃男與68歲黃父口角，黃男先要求老父深蹲，老父拒絕，黃男憤而拿起鐵鎚威脅老父不成，竟用鐵鎚木柄端重擊老父四肢，再用鐵鎚前端痛毆老父頭部。老父被痛毆後倒地不起，黃男見老父四肢冰冷僵硬，才急忙打119並聯絡母親，但黃父送醫後因頭、臉多處重傷，腦部震盪導致嘔吐，與頭、臉多處外傷性出血以及食物吸入呼吸道，導致出血性休克及呼吸衰竭死亡。

檢警訊問黃男時，黃男否認犯案，一開始說老父跌倒撞到桌角；之後又改口說只有拿鐵鎚炳敲打老父四肢，是2人爭搶鐵鎚時，才不慎打到頭部；最後還說老父曾因腦幹自發性出血住院，這次意外是過失致死，他沒有殺害父親的意圖。另外檢方詢問黃母，黃母證稱兒子有躁鬱症，經常與家人口角，也常常處罰老父，檢方因此認定黃男鐵鎚打死老父，提起公訴。

一二審法院審理後，均認定黃男犯「殺害直系血親尊親屬罪」。其中二審高等法院指出，考量黃男僅因父親不願接受體罰就將其殺害，罔顧孝道、違逆倫常，且犯後態度不知悔改，本應重懲；但因黃男無前科，且惡性尚非不赦而達求生不可得之程度，故判處無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴第三審，最高法院13日駁回上訴，維持無期徒刑，全案定讞。